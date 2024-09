Exosens au beau fixe après ses résultats du premier semestre

(AOF) - Exosens s'adjuge 5,05% à 20,59 euros dans la sillage de la publication de ses résultats au premier semestre clos le 30 juin 2024, qualifiés de "solides" par Invest Securities. Le spécialiste des composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, qui a été introduit en Bourse en juin dernier, a enregistré un Ebitda ajusté de 56,1 millions d’euros contre 34 millions d’euros un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a bondi de 50% à 186,9 millions d'euros. La marge brute ajustée est ressortie sur la période à 91,1 millions d'euros contre 56,6 millions il y a un an.

Exosens a généré un solide flux de trésorerie disponible de 23,6 millions d'euros au cours du premier semestre, comparés aux 1,8 million d'euros enregistrés au premier semestre 2023.

Côté perspectives, l'entreprise est parfaitement en ligne avec les objectifs 2024 communiqués lors de l'entrée en bourse en juin dernier.

Elle table sur une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20% et une croissance totale du chiffre d'affaires, incluant les acquisitions de l'année 2024, d'environ 30%.

Elle anticipe un Ebitda ajusté d'au moins 115 millions d'euros (hors acquisitions de 2024) et une marge d'Ebitda ajusté légèrement supérieure à celle de 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

