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Exosens affiche une croissance de +23,5 % de son chiffres d’affaires au T3 2026, portée par une plus forte demande et une montée en cadence des capacités plus rapide que prévu ; Confirmation des objectifs 2026 relevés
information fournie par Boursorama CP 27/10/2026 à 07:25

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• Chiffre d'affaires du Groupe en hausse de +18,0 % à 386,9 M€ sur 9M 2026, dont +14,4 % à périmètre et taux de change constants (PCC) ; nette accélération de la croissance au T3, à +23,5 %, dont +20,5 % à PCC (contre +11,4 % à PCC au S1), portée par une forte dynamique commerciale et une montée en cadence des capacités de production plus rapide que prévu
• Marge brute ajustée en hausse de +16,1 % à 194,9 M€ sur 9M 2026 (marge de 50,4 %), avec une croissance à deux chiffres dans les segments Amplification (+14,1 %) et Détection & Imagerie (+21,1 %)
• Confirmation des objectifs 2026 relevés : croissance d’environ 20 % du chiffre d’affaires et 25 % de l’EBITDA ajusté à mi-fourchette par rapport à 2025, se traduisant par une nouvelle amélioration de la rentabilité

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