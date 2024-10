Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exosens: acquisition de NVLS en Espagne information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Exosens annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de la société espagnole NVLS, spécialiste des équipements portables de vision nocturne, élargissant ainsi son savoir-faire en matière d'optique et de mécanique.



Entreprise de 63 employés basée en Espagne, NVLS offre des dispositifs ultra-compacts à large champ de vision, qui améliorent l'analyse de son environnement dans le cadre de missions terrestres et aériennes.



'Ces produits sont désormais considérés comme les nouveaux standards des armées espagnoles, de la police douanière et de la Guardia Civil', met en avant le groupe de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie.



Cette acquisition permettra à NVLS de développer ses activités en Espagne, en Amérique latine et en Asie. La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois et ses conditions restent soumises aux autorisations et approbations habituelles.





