Exosens: acquisition de la société québécoise LR Tech

(CercleFinance.com) - Exosens annonce l'acquisition de la société québécoise LR Tech, spécialisée dans le développement et la fabrication d'appareils FTIR (Fourier Transform Infra-Red).



Avec cette acquisition, Exosens compte consolider sa position dans le domaine de l'instrumentation, en ajoutant des produits FTIR à son portefeuille.



'Cette nouvelle transaction est une nouvelle étape majeure pour Exosens, qui poursuit ainsi sa stratégie ciblée d'acquisition relutive pour accélérer sa croissance', a commenté Jérôme Cerisier, Directeur général d'Exosens.



Basé au Québec, LR Tech, est leader dans le domaine de la spectrométrie FTIR. L'entreprise fournit des instruments de pointe avec des performances inégalées en termes de résolution, de vitesse et de précision.







