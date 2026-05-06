Exelon revoit à la hausse son plan d'investissements en raison de la demande liée aux centres de données et dépasse les prévisions trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des précisions aux paragraphes 1, 3 à 6 et 11) par Varun Sahay

Le fournisseur d'énergie américain Exelon

EXC.O a revu à la hausse son plan d'investissements et a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à la hausse des prix de l'électricité, à une forte demande et à des conditions météorologiques favorables.

Alors que les géants de la technologie se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données destinés à prendre en charge des tâches complexes liées à l'intelligence artificielle, les services publics américains augmentent leurs budgets d'investissement pour faire face à la forte hausse de la demande en électricité.

Exelon a également revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour les quatre prochaines années, les portant à 41,7 milliards de dollars, contre 41,3 milliards précédemment.

Lors de la conférence téléphonique post-résultats, les dirigeants ont déclaré que la société et Invenergy avaient soumissionné pour deux projets de transport d'électricité dans l'Illinois dans le cadre du processus Tranche 2.1 de l'opérateur régional de réseau MISO, d'une valeur d'environ 1,9 milliard de dollars.

Ils ont ajouté que le portefeuille de projets de centres de données d'Exelon s'appuie sur des accords de sécurité de transport approuvés par la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC), avec environ 1 milliard de dollars de garanties associées.

La société prévoit désormais que la valeur de ses actifs de transport, aux fins de la fixation des tarifs, augmentera de 16 % d'ici 2029, tandis que sa base d'actifs réglementés globale devrait progresser de 7,9 %.

Les services publics réglementés s'appuient sur des procédures de tarification pour déterminer le montant facturé aux clients pour l'électricité, le gaz naturel et des services tels que l'eau et la vapeur privées.

Par ailleurs, le résultat net de la filiale Commonwealth Edisond'Exelon (ComEd), le plus grand service public d'électricité de l'Illinois, a légèrement augmenté pour atteindre 310 millions de dollars.

Les bénéfices desa filiale PECO, le plus grand fournisseur d'électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie, ont augmenté de 4,5 % pour atteindre 278 millions de dollars.

Exelon a déclaré un chiffre d'affaires global de 7,24 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 6,93 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de la société basée à Chicago s'est établi à 91 cents par action, contre une estimation moyenne des analystes de 89 cents, selon les données compilées par LSEG.