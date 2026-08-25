Exelon nomme Kleczynski au poste de directeur financier

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Le groupe américain d'énergie Exelon EXC.O a nommé mardi Robert Kleczynski au poste de directeur financier, à compter du 5 octobre.

* M. Kleczynski a dirigé les services de comptabilité, de reporting et de fiscalité d’Exelon, renforçant ainsi la gouvernance financière afin de soutenir les investissements continus dans des infrastructures énergétiques fiables, a indiqué la société.

* Il succédera à Jeanne Jones, qui deviendra directrice générale adjointe chargée des finances et de la stratégie.

* Mme Jones, directrice financière de la société depuis 2022, occupait auparavant le poste de vice-présidente senior chargée de la finance d'entreprise, où elle gérait les relations avec les investisseurs, les analystes et les agences de notation.

* Ces changements s’inscrivent dans le cadre d’un remaniement plus large qui inclut le départ prévu en 2027 du directeur des opérations Mike Innocenzo, qui occupe également les fonctions de président et directeur général par intérim de PECO, le plus grand fournisseur d’électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie.

* Josh Levin, directeur financier de ComEd, deviendra vice-président senior chargé des finances chez Exelon le 1er janvier 2027; il supervisera la planification financière à long terme, les relations avec les investisseurs et la planification commerciale.