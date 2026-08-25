 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exelon nomme Kleczynski au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 23:03
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe américain d'énergie Exelon EXC.O a nommé mardi Robert Kleczynski au poste de directeur financier, à compter du 5 octobre.

* M. Kleczynski a dirigé les services de comptabilité, de reporting et de fiscalité d’Exelon, renforçant ainsi la gouvernance financière afin de soutenir les investissements continus dans des infrastructures énergétiques fiables, a indiqué la société.

* Il succédera à Jeanne Jones, qui deviendra directrice générale adjointe chargée des finances et de la stratégie.

* Mme Jones, directrice financière de la société depuis 2022, occupait auparavant le poste de vice-présidente senior chargée de la finance d'entreprise, où elle gérait les relations avec les investisseurs, les analystes et les agences de notation.

* Ces changements s’inscrivent dans le cadre d’un remaniement plus large qui inclut le départ prévu en 2027 du directeur des opérations Mike Innocenzo, qui occupe également les fonctions de président et directeur général par intérim de PECO, le plus grand fournisseur d’électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie.

* Josh Levin, directeur financier de ComEd, deviendra vice-président senior chargé des finances chez Exelon le 1er janvier 2027; il supervisera la planification financière à long terme, les relations avec les investisseurs et la planification commerciale.

Valeurs associées

EXELON
44,3100 USD NASDAQ -0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,17 -5,25%
Or
4 667,46 +0,19%
CAC 40
8 439,2 -0,16%
2CRSI
27,56 +4,16%
TOTALENERGIES
75,7 -0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank