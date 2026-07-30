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Exelon maintient son plan d'investissement pour 2029 après avoir examiné les demandes relatives aux centres de données
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du chapeau, mise à jour des cours boursiers, ajout de détails tirés de la conférence téléphonique sur les résultats tout au long de l'article) par Khusbu Jena

Exelon EXC.O , l'un des principaux fournisseurs d'énergie américains, a annoncé jeudi un résultat d'exploitation ajusté au deuxième trimestre conforme à ses prévisions, mais a réaffirmé son plan d'investissement quinquennal de 41 milliards de dollars malgré une révision à la baisse de 16 % de son portefeuille global de demandes de centres de données. L'action de la société a reculé de 4% en début de séance.

* Exelon a réaffirmé ses perspectives pour l’ensemble de l’année et a déclaré qu’elle restait en bonne voie pour afficher une croissance annualisée de ses bénéfices proche de la limite supérieure de sa fourchette cible à long terme jusqu’en 2029.

* Le groupe d’électricité s’attache à répondre à la demande croissante en électricité tout en protégeant ses clients existants des coûts liés aux projets spéculatifs à forte consommation, notamment les centres de données, a-t-il ajouté.

* Le portefeuille de projets à forte consommation d’énergie et de centres de données d’Exelon est passé de 43 gigawatts à 36 gigawatts après avoir filtré les projets au regard des accords de sécurité de transport, qui exigent des clients qu’ils prennent des engagements financiers avant que des investissements majeurs ne soient réalisés dans le réseau.

* Le plan d’investissement de la société reste toutefois inchangé à 41 milliards de dollars jusqu’en 2029. Exelon a précisé qu’elle n’avait pas inclus de projets spéculatifs dans ses hypothèses d’investissement et qu’une partie de son portefeuille restant de projets à forte consommation était soutenue par des accords signés et des garanties.

* Le directeur général Calvin Butler, qui milite en faveur d’une modification de la législation américaine afin de permettre le développement de la production et du stockage d’électricité réglementés , a déclaré qu’une vague de chaleur en juillet avait poussé la demande d’électricité du PJM à un niveau record et contraint l’opérateur du réseau à recourir à des procédures d’urgence et à des ressources de réponse à la demande.

* Atlantic City Electric a proposé un projet de stockage par batterie raccordé au réseau de transport dans le New Jersey qui, selon Exelon, pourrait contribuer à réduire les coûts énergétiques, à améliorer la fiabilité pendant les périodes de pointe et à reporter certains investissements dans le réseau.

* Ce projet ne figure pas dans le plan d’investissement actuel d’Exelon, la société indiquant qu’elle s’attend à une décision des autorités de régulation au cours du premier semestre de l’année prochaine.

* Exelon a également évoqué les progrès réalisés dans les dossiers tarifaires et les procédures de planification du réseau sur l’ensemble de ses territoires de desserte, affirmant que ces investissements sont nécessaires pour maintenir la fiabilité, répondre à la croissance de la demande et gérer les coûts à long terme pour les clients.

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