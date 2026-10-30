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Exelon en hausse après avoir resserré ses prévisions de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 12:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action du groupe d'énergie Exelon

EXC.O progresse de 4,1 % à 47,80 dollars avant l'ouverture du marché

** EXC dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à une demande accrue et à une hausse des tarifs

** La société affiche un bénéfice ajusté de 87 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 79 cents par action – données compilées par LSEG

** La société a également resserré ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, les ramenant à une fourchette comprise entre 2,85 et 2,91 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,81 à 2,91 dollars par action

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 5,3 % depuis le début de l'année

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