EXEL Industries : Une rentabilité érodée en bas de cycle

Publication des résultats S1 2025/26

EXEL Industries a publié vendredi ses résultats semestriels 2025/26, qui confirment une dégradation marquée de la rentabilité. Pour rappel, le groupe avait déjà communiqué un CA de 380,9 M€, (-14,1% en publié, -12,2% à tcpc). L’EBITDA récurrent ressort à -7,2 M€ (vs 20,3 M€ au S1 2024/25), et le ROC à -22,2 M€ (vs 6,5 M€ y/y). Le résultat net enregistre une perte de -18,6 M€ (vs 1,5 M€ y/y)

Analyse par division

La Pulvérisation agricole (-20,8% publié sur 6 mois, -18,6% tcpc) . La plus importante division du groupe (42,6% du CA) est le principal foyer de perte sur le semestre, comme attendu. Le management ne table pas sur une reprise de cycle avant le S2 2026-2027, citant des carnets de commandes toujours en retrait, des taux d'intérêt élevés et une compression des revenus agricoles. L'Australie montre des premiers signes de stabilisation, mais sans accélération. L'activité reste partiellement soutenue par les machines d'occasion et l'après-vente, sans compenser la chute du neuf. C'est dans cette division que se concentrent les plans d'ajustement des coûts évoqués.

Arrachage de betteraves (-8,1% publié, -7,9% tcpc). La division reste pénalisée par la baisse des surfaces betteravières en Europe et la crise agricole, qui limitent les renouvellements. La priorité affichée est la réduction du BFR plutôt que la défense des volumes. Une amélioration est évoquée sur le prochain exercice mais sans engagement.

Une rentabilité fortement impactée par la baisse des volumes

Au-delà des résultats, c'est surtout l'ampleur de l'effet de levier opérationnel négatif qui retient l'attention. Le niveau atteint reste toutefois cohérent avec la structure de coûts fixes industriels du groupe, mais rappelle la sensibilité élevée du P&L aux volumes en bas de cycle. Le management indique étudier "des plans forts d'ajustement des coûts" dans les sociétés en difficulté, sans encore en chiffrer la portée ni le calendrier. L’EBITDA s’établit à -7,2 M€, reflet principal de la baisse de l’activité pulvérisation agricole.

Perspectives & estimations

Le message du management reste défensif, le DG a confirmé l'absence de visibilité sur les marchés agricoles et le maintien des plans d'ajustement de coûts en cours d'étude. Les projets d'investissement et d'innovation sont en revanche préservés.

Concernant nos estimations, compte tenu de la persistance du cycle bas en Pulvérisation agricole, de l'absence de catalyseur tangible sur les autres divisions hors Loisirs, et du calendrier d'une reprise désormais clairement repoussée au S2 2026-2027, nous révisons fortement à la baisse nos estimations sur l’exercice.

Recommandation

À la suite de cette publication, de la mise à jour des comparables et de la révision importante à la baisse de nos estimations, nous abaissons notre objectif de cours à 35€ (vs 50€ précédemment) et réitérons notre recommandation à Achat.