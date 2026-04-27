EXEL Industries : Un environnement toujours incertain

Publication du chiffre d’affaires T2

EXEL Industries a publié vendredi son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2025-2026, à 247,2 M€, en repli de -12,1% en données publiées et de -10,4% à périmètre et taux de change constants.

La publication confirme une dégradation séquentielle limitée par rapport au T1 (-17,6% publié), mais l'environnement opérationnel reste structurellement difficile. Sur les six premiers mois de l'exercice, le groupe accumule un recul de -14,1% à 380,9 M€, soit une baisse de -62,5 M€ par rapport à la même période l'an passé. Sans surprise, c'est la Pulvérisation agricole qui reste le principal foyer de tension, tandis que les signaux sont plus nuancés dans les autres divisions.

Le management maintient un discours prudent, le conflit au Moyen-Orient ajoutant une couche d'incertitude macroéconomique sur des marchés déjà atones.

Impact sur l’ensemble des marchés au S1

La Pulvérisation agricole (-20,6% au T2, -20,8% sur 6 mois). La plus importante division du groupe (42,6% du CA) reste mal orientée et a enregistré un CA de 105,4 M€ (vs 132,7 M€ en 2024-25). Agriculteurs et distributeurs continuent de repousser leurs décisions d’investissement en matériel neuf, en Europe comme en Amérique du Nord. Côté Europe, l'attentisme s'étend à l'ensemble des filières (grandes cultures et viticulture confondues) sans signal de retournement. En Amérique du Nord, la baisse est certes plus contenue qu'au T1 (effet base favorable après une contraction déjà marquée en 2025), mais l'activité demeure structurellement en dessous de ses niveaux historiques.

Arrachage de betteraves (+8,1% au T2, -8,1% sur 6 mois). Seule division en croissance au deuxième trimestre, à 27,3 M€, tirée par les ventes de machines neuves en Europe centrale. La lecture sur six mois est plus nuancée. La division affiche -8,1% sur le premier semestre à 40,8 M€, ce qui relativise le rebond trimestriel. Dans l'ensemble, la filière sucrière européenne reste sous pression.

Perspectives & estimations

Le management conserve une approche prudente, dans un environnement encore peu visible, notamment en Europe. Les tensions géopolitiques et énergétiques entretiennent l’attentisme des clients, surtout sur les marchés les plus cycliques.

Sur les six premiers mois, le groupe affiche 380,9 M€ de chiffre d'affaires. Le groupe avait réalisé 983,1 M€ sur l'ensemble de 2024-2025, soit 539,7 M€ sur son second semestre. Mécaniquement, et compte tenu des perspectives prudentes communiquées, nous révisons à la baisse notre estimation de chiffre d'affaires annuel à 944,9 M€ (vs 992,1 M€ précédemment) pour l'exercice 2025-2026, soit une baisse de -3,9%, impliquant un second semestre en progression de +4,5% par rapport à l'an passé.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 50€.