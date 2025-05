Exel Industries: résultat net positif au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Exel Industries publie un résultat net positif à 1,5 million d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, contre 4,7 millions un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA récurrent à 20,3 millions d'euros, soit 4,6% du chiffre d'affaires contre 6,2% un an auparavant.



Son chiffre d'affaires a reculé de 10% à 443,4 millions d'euros (-10,4% à périmètre et taux de change constants), principalement en raison de la baisse des volumes dans la pulvérisation agricole, les autres activités étant ressorties stables ou en croissance.



'Nous sommes confiants pour la suite de l'exercice, dont les priorités restent le désendettement et la génération de cash-flow, tout en poursuivant notre politique d'investissement de long terme', affirme son directeur général Daniel Tragus.





