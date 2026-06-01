information fournie par GlobeNewswire • 01/06/2026 à 18:02

EXEL Industries : Nombre total de droits de vote et d’actions au 30.04.2026

EXEL Industries

Société Anonyme au capital de 16 969 750 €

Siège social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex

RCS Reims n° 095 550 356

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Date Nombre total d’actions

composant le capital social Nombre total de droits de vote 30 avril 2026



6 787 900



Droits de vote théoriques : 9 890 351 Droits de vote exerçables* : 9 883 535

* Déduction faite des actions privées du droit de vote

Pièce jointe