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EXEL Industries : Nombre total de droits de vote et d’actions au 30.04.2026
information fournie par GlobeNewswire 01/06/2026 à 18:02

EXEL Industries
Société Anonyme au capital de 16 969 750 €
Siège social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex
RCS Reims n° 095 550 356

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Date Nombre total d’actions
composant le capital social 		Nombre total de droits de vote
30 avril 2026

6 787 900

Droits de vote théoriques : 9 890 351
Droits de vote exerçables* : 9 883 535

* Déduction faite des actions privées du droit de vote

Pièce jointe


© GlobeNewswire

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