EXEL INDUSTRIES :Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2019-2020 Une baisse contenue du chiffre d'affaires malgré la crise sanitaire historique

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 28 juillet 2020

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2019-2020

Une baisse contenue du chiffre d'affaires malgré la crise sanitaire historique

Chiffre d'affaires 3ème trimestre en millions d'euros (Avril à Juin) 3ème 3ème Variation en valeur Variation en % Trimestre Trimestre Publiée à taux de change et périmètre constants (*) Publiée à taux de change et périmètre constants (*) 2019-2020 2018-2019 Pulvérisation agricole 99.6 105.7 - 6.1 - 5.9 -5.8% -5.6% Arracheuses de betteraves 22.0 22.6 - 0.6 - 0.5 -2.6% -2.2% Pulvérisation et arrosage de jardin 50.1 49.4 0.7 0.8 +1.4% +1.5% Pulvérisation industrielle 38.8 47.3 - 8.5 - 17.7 -18.0% -37.5% Total 210.4 224.9 - 14.5 - 23.3 -6.4% -10.4%

Chiffre d'affaires 9 mois en millions d'euros (d'Octobre à Juin) Variation Variation Publiée à taux de change et périmètre constants (*) Publiée à taux de change et périmètre constants (*) 2019-2020 2018-2019 Pulvérisation agricole 255.7 282.9 - 27.2 - 27.6 -9.6% -9.8% Arracheuses de betteraves 53.8 54.0 - 0.2 - 0.3 -0.3% -0.5% Pulvérisation et arrosage de jardin 89.3 94.5 - 5.2 - 5.4 -5.5% -5.7% Pulvérisation industrielle 125.8 142.4 - 16.6 - 30.9 -11.7% -21.7% Total 524.7 573.8 - 49.1 - 64.1 -8.6% -11.2%

(*) Les montants à taux de change et périmètre constants sont calculés :

- en convertissant les montants du trimestre en cours aux taux de change moyens trimestriels de l'année précédente ;

- en excluant le chiffre d'affaires d'Intec, société acquise en février 2020.

A fin 06.2020, le groupe EXEL INDUSTRIES a réalisé un CA de 524,7M€ en baisse de 49,1M€ (-8,6%) par rapport à fin 06.2019. A taux de change et périmètre comparables le CA ressort à 509,6M€, la variation est de -64,2M€ (-11,2%).

Le troisième trimestre 2020 (avril-mai-juin) s'achève sur un CA de 210,4 M€, soit une baisse de 14,5M€ (-6,4%) par rapport au T3.2019. Ce résultat, bien que décevant, recèle néanmoins un retour progressif vers les niveaux d'activité de 2019. A taux de change et périmètre comparables, le CA du T3 s'établit à 201,5M€ soit -10,4% par rapport au T3.2019.

Le changement de périmètre et l'effet change du T3 concernent les points suivants :

Une variation de périmètre de +9,7M€ suite à l'acquisition d'INTEC, consolidé depuis 02.2020 .

Un effet devises de -0,8M€ principalement imputable au dollar australien, au rouble et au pesos mexicain.

L'intégration d'INTEC se poursuit conformément aux prévisions. Les complémentarités techniques et géographiques avec les autres solutions de notre division pulvérisation industrielle nous permettront de proposer un portefeuille étendu de solutions, en particulier aux constructeurs Européens.

·Pulvérisation agricole

Le CA a été de 99,6M€ en retrait de 6,1M€ (5,9%). En France, le marché est en baisse de 15% et le COVID19 a désorganisé nos capacités de production occasionnant des décalages de livraison et de facturation. Aux USA l'impact est moindre.

·Arrachage de betteraves

Le CA a été de 22M€ en retrait de 0,6M€ (-2,6%), peu impacté par le COVID19 sinon par des décalages de production et livraisons.

·Arrosage et pulvérisation du jardin

Le CA s'établit à 50,1M€, en croissance de 0,7M€ (1,4%). Malgré la fermeture des magasins nous avons développé notre activité dans des réseaux alternatifs et le mois de juin a été le mois le plus élevé jamais réalisé. La reprise post confinement est vigoureuse sur une activité liée au plaisir du plein air, et a été renforcée par des conditions climatiques favorables.

·Pulvérisation industrielle

Le CA ressort à 38,8M€ en baisse de 8,5M€ (-18%). Ce résultat fait suite aux répercussions des difficultés de l'industrie automobile européenne, au décalage des chantiers d'été sur la période hiver 2021, ainsi qu'aux retards de fabrication et livraison suite à l'activité partielle de nos usines. Sur le T3, l'activité d'INTEC représente 9,7M€.

Perspectives de fin d'exercice

A l'exception de l'activité pulvérisation agricole, nous anticipons un T4 en hausse comparé à 2019 du fait du rattrapage des décalages mentionnés ci-dessus et de l'intégration d'INTEC sur 9 mois. Cette projection considère qu'il n'y aura pas de nouveau confinement, et que la pandémie en Amérique du nord et du sud faiblira au fil des semaines.

En ce qui concerne l'activité arrachage de betteraves, les retards de production et livraisons T3 seront facturés en T4.

La très bonne dynamique des ventes doit permettre un retour à la normale sur l'activité arrosage et pulvérisation du jardin.

L'activité pulvérisation industrielle évolue dans un contexte encore tendu, mais revient progressivement sur les niveaux de 2019.

Enfin, nous sommes récompensés de nos efforts en matière d'innovation. Ceux-ci ont été salués par un gain de 3 places au palmarès 2020 de l'INPI catégorie ETI, dans lequel nous sommes dorénavant à la 7ième place. Ceci témoigne de notre capacité à innover, notamment en ce qui concerne les applications préservant les ressources naturelles (dans les activités arrosage et arrachage de betteraves) ou encore à limiter au juste nécessaire les émissions (dans les activités de la pulvérisation industrielle et de la pulvérisation agricole).

·Prochains rendez-vous

- le 27 octobre 2020 (après Bourse): chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019-2020;

- le 17 décembre 2020 (avant Bourse) : résultats annuels 2019-2020.

A propos d'EXEL Industries :

Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture et l'industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d'innovation permanente et à une stratégie d'internationalisation.

Euronext Paris, SRD Long only - compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.

VOS CONTACTS

Yves BELEGAUD Patrick TRISTANI

Directeur Général Groupe Directeur Financier Groupe / Relations Investisseurs

yves.belegaud@exel-industries.com patrick.tristani@exel-industries.com



Pièce jointe