EXEL Industries : chiffre d’affaires 2022–2023 + 12,0 %

Chiffre d’affaires 2022–2023 : + 12,0 %



Grâce à la forte croissance de la pulvérisation agricole, le Groupe dépasse pour la première fois 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

Chiffre d'affaires T4

(juillet 2023–septembre 2023)



2021–2022 2022–2023 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE



122,5 133,2 + 10,7 + 8,7 % + 18,0 + 14,7 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



85,3 70,7 - 14,5 - 17,0 % - 14,1 - 16,5 % LOISIRS







28,1 23,7 - 4,4 - 15,6 % - 6,0 - 21,4 % INDUSTRIE







61,7 73,6 + 11,9 + 19,3 % + 14,5 + 23,5 % Groupe EXEL Industries 297,5 301,2 + 3,7 + 1,2 % + 12,4 + 4,2 %

Chiffre d'affaires

12 mois

(octobre 2022–septembre 2023)



2021–2022 2022–2023 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 442,3 525,2 + 82,9 + 18,7 % + 85,3 + 19,3 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



146,3 158,6 + 12,3 + 8,4 % + 16,0 + 10,9 % LOISIRS







138,9 143,6 + 4,7 + 3,4 % - 1,2 - 0,9 % INDUSTRIE



249,5 266,8 + 17,3 + 6,9 % + 20,1 + 8,1 % Groupe EXEL Industries 977,0 1 094,3 + 117,3 + 12,0 % + 120,2 + 12,3 %

* tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d’affaires par activité

4 e trimestre 2022–2023

Au quatrième trimestre de l’exercice 2022–2023, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries s’élève à 301,2 millions d’euros , en hausse de 1,2 % . Cependant, à périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 4,2 % , du fait d’un effet de change défavorable et d’un effet périmètre limité lié à l’intégration du groupe Devaux. En effet, à la suite de l’acquisition de Devaux début juin 2023, l’effet périmètre contribue à hauteur de 2,0 millions d’euros au chiffre d’affaires ce trimestre.

PULVÉRISATION AGRICOLE + 8,7 %



Le quatrième trimestre 2021–2022 avait été un trimestre de rattrapage, faisant suite à deux trimestres consécutifs au cours desquels les pénuries d’approvisionnements avaient pénalisé la production et donc les livraisons. Au quatrième trimestre 2022–2023, l’Europe de l’Ouest (France, Allemagne), l’Amérique du Nord et l’Australie ont été les catalyseurs de la croissance des volumes de machines vendues.

ARRACHAGE DE BETTERAVES – 17,0 %



Après un premier semestre marqué par des livraisons exceptionnelles en Europe de l’Est, les volumes de ventes sont revenus vers une saisonnalité plus traditionnelle ce trimestre. Le maintien des cours du sucre à des niveaux historiques sur l’année 2023 a soutenu la demande en Europe.

LOISIRS – 15,6 %



Souffrant de conditions météorologiques très défavorables, les ventes de l’activité Jardin sont en recul sur le quatrième trimestre, dans un marché en déclin pour la deuxième année consécutive. Malgré une légère amélioration en septembre, les distributeurs ont préféré réduire leurs stocks existants plutôt que de passer de nouvelles commandes, pesant sur les volumes. L’intégration de Devaux se poursuit conformément au plan d’intégration.

Les livraisons dans l’activité nautique ont été bonnes au quatrième trimestre, rattrapant le retard du troisième trimestre.

INDUSTRIE + 19,3 %



Le chiffre d’affaires de la pulvérisation industrielle a progressé significativement grâce à la finalisation et la facturation de nombreux projets. La hausse a été particulièrement marquée en Europe de l’Ouest (Allemagne) et en Asie (Chine).

Chiffre d’affaires annuel

2022–2023

Le chiffre d’affaires annuel 2022–2023 de 1,1 milliard d’euros est en hausse de 12,0 % . À périmètre et taux de change constants, la croissance du Groupe ressort à 12,3 % . Les hausses de prix passées pendant l’année et la bonne tenue des volumes dans les agroéquipements et l’industrie ont permis de soutenir cette performance.

L’effet périmètre représente 8,1 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022–2023, en conséquence des acquisitions de G.F. en février 2022 et de Devaux en juin 2023.

PULVÉRISATION AGRICOLE + 18,7 %



L’activité a été soutenue tout au long de l’année après une année 2021–2022 marquée par des difficultés de production par manque de pièces et de composants. La forte demande et les retards de production rencontrés sur l’exercice précédent dans toutes les usines européennes et américaines ont engendré un changement de saisonnalité de l’activité : les livraisons ont été soutenues au premier semestre pour des machines qui ne l’ont pas été sur la période précédente. Les hausses de prix embarquées dans le carnet de commandes depuis plusieurs mois en répercussion de l’inflation ont également contribué à la croissance des ventes.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 8,4 %



Les ventes de machines neuves ont bénéficié à la fois des cours records du sucre depuis le printemps et de la livraison en début d’exercice des machines d’Europe de l’Est, et de l’arrivée sur le marché de la nouvelle arracheuse Terra Dos 5. Cependant, l’activité a encore souffert des perturbations de ses approvisionnements. Enfin, le déstockage de machines d’occasion se poursuit progressivement.

LOISIRS + 3,4 %



La forte baisse du marché en Europe de l’Ouest (Royaume-Uni, France, Italie) s’est poursuivie sur l’exercice, après un reflux l’année dernière, sans conséquence sur les parts de marché. Les hausses de prix passées en début d’exercice ont permis de compenser l’inflation sans pouvoir cependant compenser la baisse des volumes de ventes.

L’activité nautique est globalement stable par rapport à l’exercice précédent, en attendant les lancements de nouveaux modèles prévus en 2024. La mise à niveau des équipes commerciale, marketing et industrielle est désormais aboutie.

INDUSTRIE + 6,9 %



Les marchés sous-jacents (automobile, ameublement et industrie), favorables aux ventes de pièces de rechange, ont été porteurs cette année, principalement en Asie et en Europe, et dans une moindre mesure en Amérique du Nord. Par ailleurs, la construction de sites de production de voitures électriques en Asie a dynamisé les ventes à la fois en haute viscosité au départ de l’usine Sames iNTEC, acquise en 2020, et en pulvérisation électrostatique.

L’activité Tuyaux techniques a subi tout au long de l’exercice un recul de la demande en B2B (construction, agroalimentaire), ainsi qu’une décroissance de son activité Jardin.

Yves Belegaud, Directeur général du groupe EXEL Industries

« Pour la première fois, le groupe EXEL Industries dépasse la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Fortes d’une bonne discipline pour ajuster leurs prix de ventes, cette année encore, quels que soient les marchés finaux, et grâce à une bonne performance industrielle, les marques du Groupe ont été en mesure de compenser les hausses de coûts de production subies dans un environnement inflationniste. Les hausses de volumes de ventes dans les Agroéquipements et dans la Pulvérisation industrielle ont largement contribué à la croissance des facturations sur l’exercice. »

Prochains rendez-vous

21 décembre 2023 , avant bourse : résultats annuels 2022–2023 & présentation SFAF

, avant bourse : résultats annuels 2022–2023 & présentation SFAF 25 janvier 2024 , avant bourse : chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2023–2024

, avant bourse : chiffre d’affaires du 1 trimestre 2023–2024 6 février 2024 : assemblée générale des actionnaires





À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2022–2023, EXEL Industries emploie 3 879 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 1,1 milliard d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

