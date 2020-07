Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exécution en Iran d'un homme accusé d'espionnage pour Israël et les USA Reuters • 20/07/2020 à 09:41









20 juillet (Reuters) - Un Iranien accusé d'espionnage pour le compte des services secrets américains et israéliens a été exécuté lundi, rapporte l'agence de presse officielle iranienne IRIB. La justice iranienne a estimé le mois dernier que Mahmoud Moussavi-Majd, qui avait été arrêté en 2018, avait espionné le général Qassem Soleimani, commandant de la force Al Qods, l'unité d'élite des Gardiens de la révolution. Ce dossier n'aurait cependant aucun lien avec la mort de ce dernier lors d'une frappe américaine en Irak le 3 janvier. Washington accusait Qassem Soleimani d'avoir orchestré des attaques contre les forces américaines basées dans la région, par le biais de milices soutenues par Téhéran. Cette exécution survient alors que des millions d'Iraniens se sont mobilisés ces derniers jours sur les réseaux sociaux pour dénoncer la peine de mort encourue par trois hommes ayant participé aux manifestations contre les autorités de Téhéran en novembre dernier. L'exécution de ces trois manifestants a été suspendue, a annoncé dimanche un de leurs avocats, Babak Paknia. (Babak Dehghanpisheh, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

