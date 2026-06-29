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Exclusive Networks nomme Sergio Amodeo au poste de directeur financier
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 08:23

Le groupe a annoncé la nomination de Sergio Amodeo au poste de directeur financier du groupe, avec effet immédiat. Il rejoint également le comité exécutif et sera rattaché au directeur général, Jesper Trolle.

Sergio Amodeo arrive en provenance de Nexture, où il occupait les fonctions de directeur financier et siégeait au conseil d'administration.

Auparavant, il a notamment été directeur financier de Radisson Hospitality et de TeamSystem, après avoir exercé plusieurs fonctions de direction financière chez Danone et Procter & Gamble.

Avec cette nomination, Exclusive Networks entend renforcer son équipe dirigeante pour accompagner sa stratégie de croissance. Le groupe met en avant l'expérience internationale de Sergio Amodeo et son expertise en matière de performance financière et d'exécution stratégique.

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