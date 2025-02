Exclusive Networks: deux accords avec AWS information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Exclusive Networks annonce la signature de deux accords avec Amazon Web Services (AWS), 'renforçant ses capacités Cloud, étendant sa couverture du marché et s'alignant sur les principes fondamentaux d'AWS en matière de sécurité et de durabilité'.



Le premier accord fait d'Exclusive un distributeur AWS agréé pour l'Espace économique européen et la Suisse : il utilisera ainsi son réseau de distribution pour promouvoir AWS et fournir des solutions améliorées de cybersécurité et d'infrastructure numérique.



Le second lui permet de rejoindre le programme AWS DSOR, conférant ainsi à Exclusive le rôle de distributeur mondial pour ses fournisseurs sur la place de marché AWS, offrant de nouvelles perspectives de croissance à ses partenaires de distribution.





