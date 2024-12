Exclusive Networks : changement au sein de la composition du conseil d'administration

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette cooptation intervient pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur (à savoir, jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle de la société qui sera tenue en 2025), et sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de la société.

(AOF) - Le conseil d'administration d'Exclusive Networks, spécialiste de cybersécurité, annonce avoir pris acte de la réalisation de l’acquisition de 66,66% du capital social et des droits de vote de la société par un consortium constitué par Clayton Dubilier & Rice LLP (CD&R), Everest UK Holdco (une entité contrôlée par Permira) et le fondateur de la société, Olivier Breittmayer. Afin de refléter l’acquisition du contrôle de la société par le consortium, la composition du conseil d’administration a été modifiée. Pierre Pozzo, associé chez Permira, a démissionné de ses fonctions d'administrateur.

