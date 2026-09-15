Exclusif: UniCredit souhaiterait le départ de deux dirigeants de la Commerzbank, dont Bettina Orlopp

Bettina Orlopp, PDG de la Commerzbank, s'adresse aux actionnaires à Wiesbaden

par Tom Sims et Valentina ‌Za

Andrea Orcel, PDG d’UniCredit, souhaite ​que Bettina Orlopp quitte son poste de présidente du directoire de la Commerzbank et s’oppose à la demande ​du gouvernement allemand de conserver deux sièges au conseil de surveillance, ​ont déclaré à Reuters trois ⁠personnes proches du dossier, alors que la banque ‌italienne est sur le point de racheter sa rivale allemande.

UniCredit souhaite également le départ ​du président du ‌conseil de surveillance de la Commerzbank, Jens ⁠Weidmann, ont précisé deux de ces sources.

UniCredit n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire ⁠et la Commerzbank ‌a refusé de s'exprimer.

Le ministère allemand des ⁠Finances a refusé de s'exprimer davantage après avoir ‌déclaré lundi qu'il souhaitait conserver deux sièges ⁠au conseil de surveillance.

Le ministre allemand des ⁠Finances, Lars ‌Klingbeil, et Andrea Orcel se sont rencontrés lundi pour ​discuter des projets de ‌rachat de la banque italienne. Tous deux ont qualifié cette rencontre de "constructive".

L’Allemagne ​a formulé un certain nombre d’exigences, notamment que la Commerzbank reste cotée en Bourse, conserve ⁠son siège à Francfort et continue à financer les entreprises allemandes de taille moyenne en Allemagne et à l’étranger.

(Par Tom Sims et Valentina Za; avec la participation de Maria Martinez; version française Matthieu Huchet, édité ​par Sophie Louet)