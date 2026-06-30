EXCLUSIF-South Bow et Bridger vont développer un nouvel oléoduc reliant le Wyoming à Cushing, dans l'Oklahoma

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* South Bow et Bridger JV ont acquis le droit de passage de l'oléoduc Liberty Oil auprès de Tallgrass, selon J.P. Morgan

* Une capacité d'oléoduc supplémentaire est nécessaire, car Guernsey n’est pas un marché final pour le pétrole brut

par Arathy Somasekhar et Amanda Stephenson

La société canadienne South Bow

SOBO.TO et la société américaine Bridger Pipeline prévoient de développer conjointement un nouvel oléoduc reliant Guernsey, dans le Wyoming, à Cushing, dans l’Oklahoma, ont déclaré mardi ces entreprises à Reuters.

Le projet sera développé le long d’un corridor acquis auprès d’une autre société, ont précisé South Bow et Bridger dans un e-mail. Les sociétés ont indiqué que leur priorité était de dialoguer avec les propriétaires fonciers et les collectivités situées le long du tracé proposé.

Cet oléoduc constituerait le troisième volet d’un projet plus vaste visant à acheminer du pétrole de l’Alberta vers le hub de Cushing.

Un rapport de recherche publié la semaine dernière par J.P. Morgan indiquait qu’une coentreprise entre South Bow et Bridger avait acquis l’emprise de l’oléoduc Liberty auprès de Tallgrass Energy. L’oléoduc Liberty était un projet annulé qui visait à l’origine à acheminer du pétrole depuis les Rocheuses et les zones de production du Bakken, dans le Dakota du Nord, jusqu’à Cushing, dans l’Oklahoma.

Tallgrass n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que Bridger et South Bow ont refusé de confirmer les détails de l’acquisition. South Bow et Bridger ont proposé séparément un d’oléoduc reliant l’Alberta à Guernsey, dans le Wyoming, baptisé “Prairie Connector”, qui pourrait augmenter les exportations de brut du Canada vers les États-Unis de plus de 12%, apportant ainsi au Canada une capacité d’exportation dont il a grandement besoin.

Le président américain Donald Trump a signé en avril un décret accordant un permis transfrontalier à ce projet, ce qui constitue une relance partielle du projet Keystone XL. En 2021, l’ancien président Joe Biden a officiellement révoqué le permis nécessaire à la construction de Keystone XL, le dernier grand oléoduc proposé entre le Canada et les États-Unis.

Bien que le Prairie Connector emprunte un tracé différent de celui du Keystone XL à travers les États-Unis, le tronçon de South Bow utiliserait environ 150 km (93 miles) de pipeline déjà construit et inutilisé au Canada. Ce tronçon serait raccordé au pipeline proposé par Bridger dans le Montana et s’étendrait sur environ 645 miles (1 038 km) jusqu’à Guernsey.

"Le troisième tronçon est un élément indispensable du projet global. Il n’existe actuellement aucune capacité significative d’acheminement du pétrole depuis cette région du Wyoming et du Colorado vers des plaques tournantes majeures telles que Cushing. Il faut donc un nouveau projet de construction d’envergure pour acheminer ce pétrole du Wyoming vers une plaque tournante pétrolière", a déclaré Matthew Lewis, fondateur de Plainview Energy Analytics.

South Bow prévoit de reprendre les travaux sur sa portion du Prairie Connector vers le deuxième trimestre 2027 et s’attend à ce que l’oléoduc soit mis en service vers le quatrième trimestre 2028, selon un document déposé auprès de l’Office de régulation de l’énergie du Canada. La société a indiqué le mois dernier avoir obtenu les engagements des expéditeurs dont elle avait besoin pour faire avancer le projet.