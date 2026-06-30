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EXCLUSIF-South Bow et Bridger vont développer un nouveau projet de pipeline reliant le Wyoming à Cushing, dans l'Oklahoma
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arathy Somasekhar et Amanda Stephenson

South Bow et Bridger Pipeline prévoient de développer conjointement un nouveau projet de pipeline reliant Guernsey, dans le Wyoming, à Cushing, dans l'Oklahoma, a annoncé mardi la société canadienne South Bow dans un communiqué envoyé par e-mail.

Le projet sera développé le long d'un corridor acquis auprès d'une autre société, a précisé South Bow. Les équipes de projet de Bridger et de South Bow travaillent actuellement sur les détails du projet et fourniront des informations supplémentaires dès qu'elles seront disponibles, ont déclaré les sociétés, ajoutant que leur priorité absolue était de consulter les propriétaires fonciers et les communautés situées le long du tracé proposé. Les deux sociétés ont proposé un oléoduc reliant l’Alberta à Guernsey, dans le Wyoming, qui, s’il voit le jour, pourrait augmenter de plus de 12 % les exportations de brut du Canada vers les États-Unis , apportant ainsi au Canada une capacité de transport par oléoduc dont le pays a grandement besoin.

Toutefois, selon les analystes, Guernsey ne constitue pas un marché final pour le pétrole brut; il faudrait donc construire des liaisons supplémentaires pour acheminer le pétrole vers des centres de raffinage tels que Cushing, dans l’Oklahoma.

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