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EXCLUSIF-Shein vise une valorisation de $30 mds à $40 mds pour son IPO - sources
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 06:20
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Shein vise une valorisation située entre 30 milliards et 40 milliards de dollars pour son entrée en bourse à Hong Kong, que le géant chinois de la 'fast fashion' pourrait effectuer dès la mi-août, a-t-on appris de trois personnes informées de la question.

La valorisation désirée par le groupe contraste nettement avec les 98,2 milliards de dollars d'un tour de table effectué en 2022 puis 64 milliards de dollars l'année suivante, illustrant les défis commerciaux accrus auxquels il fait face.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de Shein dans l'immédiat.

D'après l'une des sources, Shein a débuté la semaine dernière les réunions avec des investisseurs en vue de son IPO.

Le calendrier et la valorisation recherchée ne sont pas encore définitifs et pourraient évoluer, ont précisé les trois sources.

(Summer Zhen et Selena Li à Hong Kong, Helen Reid à Londres, Yantoultra Ngui à Singapour)

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