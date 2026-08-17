EXCLUSIF-Shein vise une valorisation de $25 mds pour son IPO à Hong Kong-sources

Le géant chinois de la mode éphémère en ligne Shein vise une valorisation d'environ 25 milliards de dollars (21,54 milliards d'euros) pour son introduction en bourse (IPO) à Hong Kong, ont déclaré trois personnes proches du dossier, soit un net recul par rapport aux près de 100 milliards de dollars envisagés il y a quatre ans, en raison d'un contexte économique difficile.

Basé à Singapour, Shein, connu pour ses robes à cinq dollars et des jeans à 10 dollars vendus dans environ 160 pays, prévoit de lancer son IPO, très attendue, cette semaine, a rapporté Reuters.

L'une des trois sources a indiqué que la société, fondée en Chine en 2012, visait une valorisation comprise entre 25 et 28 milliards de dollars, sur la base de la fourchette de prix de commercialisation prévue pour l'opération.

Les sources ont requis l'anonymat, n'étant pas autorisées à s'exprimer publiquement avant l'annonce officielle des conditions de l'offre. Un porte-parole de Shein n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La dernière estimation de valorisation est également inférieure aux 30 à 40 milliards de dollars que Shein visait au début du mois, peu après le lancement de ses rencontres avec les investisseurs, a rapporté Reuters le 4 août.

Certains investisseurs ayant participé aux présentations de l'IPO ou examiné les récents états financiers du groupe ont indiqué à Reuters qu'ils doutaient de la capacité de Shein à renouer avec les taux de croissance qui lui avaient permis d'atteindre une valorisation de 98,2 milliards de dollars lors d'une levée de fonds en 2022.

Une valorisation moindre pourrait également peser sur les finances de Shein. Selon les modalités prévues dans son dossier d'IPO, le groupe serait tenu d'émettre des actions supplémentaires au profit de certains investisseurs historiques si la valorisation tombait sous des seuils convenus.

(Reportage Summer Zhen et Kane Wu, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)