EXCLUSIF-Selon une note interne, Meta s'apprête à lancer la production de sa puce IA en septembre, dans le but de doubler sa capacité de calcul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta prévoit de déployer 14 gigawatts de puissance de calcul l'année prochaine, selon une note interne

* L'entreprise va fabriquer la puce d'IA "Iris" à partir de septembre, selon une note interne

* Meta a conclu des accords concernant la mémoire, le stockage flash et la fibre optique, selon une note interne

par Katie Paul, Max A. Cherney et Stephen Nellis

Meta Platforms

META.O prévoit de commencer à fabriquer une puce d’intelligence artificielle à partir de septembre dans le cadre de son projet visant à porter sa puissance de calcul totale à 14 gigawatts l’année prochaine, comme le révèle une note interne consultée par Reuters.

La puce destinée aux centres de données de l’entreprise technologique, dont le nom de code est "Iris", s’inscrit dans le cadre d’un projet en quatre générations portant sur les Accélérateurs de formation et d’inférence de Meta (MTIA) que la société concevra en interne. L’objectif est d’utiliser des puces sur mesure pour améliorer l’IA qui alimente ses plateformes de réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Les tests de la puce n’ont duré que six semaines et n’ont révélé aucun problème majeur, selon la note de service. Cette avancée relativement rapide témoigne d’une dynamique positive pour un projet interne qui piétinait depuis son lancement il y a plus de cinq ans .

Meta a adapté la puce à ses propres besoins et collabore avec Broadcom AVGO.O pour sa conception, ainsi qu’avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW pour sa fabrication. Cette approche devrait permettre à l’entreprise de réduire ses coûts informatiques considérables et de gagner en indépendance vis-à-vis de fournisseurs de puces tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

La fin des tests de débogage et le calendrier de production n’avaient pas encore été communiqués. Meta n’a pas souhaité faire de commentaires.

Cette puce vise à compléter les grandes quantités de processeurs graphiques (GPU) utilisés pour les applications d’IA que Meta achète auprès de Nvidia et d’AMD .

Cependant, l’adoption des derniers GPU au sein d’une entreprise aussi grande que Meta "s’est avérée être une tâche ardue, qui nous a fait perdre du temps", indique la note de service.

Meta a dévoilé "Iris" sous son nom technique en mars, en même temps que trois autres processeurs d’IA . L’entreprise prévoit de lancer une puce tous les six mois environ jusqu’en 2027, alors que les entreprises commercialisent généralement leurs puces d’IA à des intervalles d’un an ou plus.

SEPT GIGAWATTS DE PUISSANCE DE CALCUL EN 2026

Meta prévoit cette année de déployer sept gigawatts d’infrastructure informatique, selon la note de service. L’entreprise prévoit de doubler ce chiffre en 2027, précise la note.

L’entreprise s’attend à ce que consacre jusqu’à 145 milliards de dollars à l’infrastructure d’IA cette année, ce qui représente une part significative des dépenses prévues par les géants de la tech (Big Tech) dans ce domaine, estimées à plus de 700 milliards de dollars .

Pour développer son infrastructure informatique, Meta a conclu des accords d’approvisionnement pluriannuels à long terme, comme l’indique la note. Parmi ceux-ci figurent des accords avec Samsung Electronics 005930.KS pour les puces mémoire, Sandisk

SNDK.O pour le stockage flash et Sumitomo Electric 5802.T pour les équipements à fibre optique.

Ces accords à long terme sont devenus essentiels pour atteindre les objectifs d’expansion des centres de données dans un contexte de pénurie de puces mémoire qui a poussé des entreprises telles qu’Apple AAPL.O à augmenter leurs prix .

Sandisk n’a pas souhaité faire de commentaire. Samsung Electronics et Sumitomo Electric n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les composants tels que les puces mémoire et les puces d’IA ont connu une forte hausse de la demande, les entreprises technologiques se précipitant pour agrandir leurs centres de données afin de répondre aux besoins croissants de l’IA en puissance de calcul.

Les prix des mémoires et autres puces ont augmenté si rapidement et de manière si substantielle que la "chipflation" est devenue une préoccupation macroéconomique , ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.