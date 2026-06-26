EXCLUSIF-Selon certaines sources, Tata, fournisseur d'Apple, renforce ses contrôles internes à la suite d'une fuite de données

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* La fuite de données chez Tata: un nouveau défi pour la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Inde

* Selon une source, Tata a renforcé ses contrôles après cette fuite de données

* Une source indique qu'Apple est en contact avec Tata au sujet de mesures à long terme

* La fuite de données concernerait des documents d'Apple, de Tesla, de TSMC et de Qualcomm

par Munsif Vengattil et Aditya Kalra

Tata Electronics, l'un des principaux fournisseurs indiens d'Apple AAPL.O , a restreint l'accès interne à ses systèmes sensibles alors qu'elle enquête sur une fuite de milliers de fichiers clients confidentiels sur le dark web, ont déclaré une source chez Tata et deux responsables du secteur.

Tata a également fait appel à un cabinet de conseil international pour mener un audit judiciaire et a signalé l’incident au gouvernement indien ainsi qu’à ses clients, a déclaré la source chez Tata, qui a souhaité rester anonyme compte tenu du caractère sensible de l’affaire.

Reuters a rapporté cette semaine que le groupe de ransomware World Leaks avait publié plus de 200 000 fichiers sur le dark web, y compris des documents prétendument relatifs à la conception de composants d’Apple et de Tesla TSLA.O , deux entreprises qui comptent parmi les clients de Tata. Reuters n’a pas pu vérifier l’authenticité de ces données.

Tata a déclaré avoir identifié un « incident de cybersécurité » et affirmé qu’il n’y avait eu aucun impact sur ses activités, sans fournir de détails supplémentaires.

Reuters a constaté que la fuite contenait également au moins 16 fichiers et dossiers de documents présumés provenant de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW et 23 provenant de Qualcomm QCOM.O , deux entreprises qui fabriquent des composants utilisés dans les iPhones.

Après avoir détecté cette faille, Tata Electronics a renforcé ses protocoles de sécurité internes dans l’ensemble de ses sites et bureaux afin de limiter l’accès à distance aux outils internes sensibles, tels que ceux utilisés pour passer des commandes, à certains employés seulement, ont indiqué une source chez Tata et deux personnes informées du dossier.

Auparavant, l’accès à ces outils internes était plus libre, a précisé la source chez Tata, ajoutant que, bien que le télétravail soit toujours autorisé, « seules certaines personnes ont un accès à distance » à ces outils. Ces changements s’appliquent à l’ensemble de Tata Electronics et ne se limitent pas à quelques usines.

« Tata Electronics a renforcé la sécurité d’accès à ses systèmes internes sensibles », a déclaré la source chez Tata. « L’enquête est en cours. »

Tata Electronics, Apple, TSMC et Qualcomm n’ont pas répondu aux demandes de Reuters. Toutes les sources citées dans cet article ont souhaité rester anonymes compte tenu du caractère sensible de l’affaire.

L’équipe indienne d’intervention en cas d’urgence informatique (Indian Computer Emergency Response Team), une unité relevant du ministère indien des Technologies de l’information qui a reçu le rapport d’incident de Tata, n’a pas non plus répondu.

APPLE COLLABORE AVEC TATA

L’un des responsables du secteur a ajouté que le renforcement des contrôles comprenait notamment une réglementation plus stricte de l’accès au réseau officiel de Tata lorsque les employés y accèdent depuis l’extérieur des locaux de l’entreprise.

L'équipe de sécurité d'Apple travaille en étroite collaboration avec Tata sur des mesures à court et à long terme à la suite de cet incident, a ajouté cette personne.

Reuters est le premier à révéler des détails sur les changements apportés aux processus internes et sur l’enquête judiciaire menée chez Tata Electronics.

Dirigée par Randhir Thakur, ancien cadre d’Intel INTC.O et d’Applied Materials AMAT.O , Tata Electronics fait partie du conglomérat Tata, dont les activités s’étendent du sel à l’aéronautique. Elle a été créée en 2020. Ses activités s’étendent aux semi-conducteurs, mais Tata est l’un des fournisseurs indiens les plus importants d’Apple et joue un rôle central dans les efforts de la firme américaine pour fabriquer davantage d’iPhones en dehors de la Chine.

Cette faille constitue également un revers pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Tata fait par ailleurs l’objet d’une enquête concernant la contamination présumée de terres agricoles situées à proximité de l’une de ses usines de composants pour iPhone en Inde. Par ailleurs, Tata a été victime l’année dernière d’une cyberattaque au sein de sa filiale britannique Jaguar Land Rover, qui a entraîné un arrêt de la production pendant six semaines.

DOCUMENTS CONCERNANT TSMC ET QUALCOMM

World Leaks, qui avait déjà revendiqué une intrusion chez Nike , a déclaré sur son site du dark web avoir publié plus de 204 341 fichiers contenant des données de Tata Electronics, pour un total de plus de 630,4 gigaoctets.

Reuters avait précédemment rapporté que la base de données consultable contenait plusieurs fichiers provenant d’Apple et de Tesla, mais des informations complémentaires ont révélé que des documents présumés provenant d’autres entreprises avaient également été divulgués.

Un document datant de 2022, portant la mention « TSMC Secret », contenait des détails présumés relatifs à des « tests de fiabilité des produits » concernant un composant TSMC, accompagnés de photographies. Un document de l’« Apple Silicon Engineering Group » datant de 2023 établit une correspondance entre les références des pièces Apple et celles de TSMC, avec des informations sur des employés d’Apple figurant dans l’historique des révisions du document.

Un document prétendument issu de Qualcomm et datant de 2021 présente des informations techniques sur le fonctionnement d’un circuit intégré de gestion de l’alimentation, accompagnées de schémas portant le filigrane « Confidential - May Contain Trade Secrets » (Confidentiel – Peut contenir des secrets commerciaux).

Le site web World Leaks n’est accessible que sur le dark web, ce qui signifie qu’il échappe aux moteurs de recherche. Reuters n’a pas pu joindre World Leaks pour obtenir des commentaires.

L’Inde est en passe de fabriquer 26 % des iPhone mondiaux en 2026, contre 6 % il y a quatre ans, selon Counterpoint, un cabinet d’études.