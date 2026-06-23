EXCLUSIF-Selon certaines sources, SPS Commerce envisagerait une cession sous la pression d'actionnaires activistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des informations contextuelles sur l'accord conclu entre Anson et SPS au paragraphe 6) par Milana Vinn

Le fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement SPS Commerce SPSC.O envisage une cession sous la pression d’investisseurs activistes, selon trois personnes proches du dossier.

La société travaille avec la banque d'investissement Morgan Stanley MS.N sur cette vente potentielle, qui devrait susciter l'intérêt de sociétés de capital-investissement, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat pour évoquer des informations confidentielles.

SPS Commerce et Morgan Stanley n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Basée à Minneapolis, SPS Commerce fournit des logiciels en cloud qui aident les détaillants, les fournisseurs et les distributeurs à gérer la logistique, les stocks et les échanges de données informatisés tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement. Elle compte plus de 50 000 clients à travers le monde, parmi lesquels les détaillants Walmart, Costco, Macy’s, Best Buy, Adidas et Hershey.

SPS Commerce subit la pression d’investisseurs activistes, notamment Anson Funds et Irenic Capital, qui ont respectivement révélé détenir des participations dans la société fin mars et début avril, et ont fait pression pour obtenir des changements, notamment des remaniements à la direction et un examen des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle. En février, Anson a conclu un accord de coopération avec SPS, qui a conduit à l’arrivée de deux nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration de la société et au départ d’un administrateur en poste.

L’action de SPS Commerce a perdu plus de 80 % de sa valeur au cours de l’année écoulée, laissant la société avec une capitalisation boursière d’environ 2 milliards de dollars. Les investisseurs se sont détournés des valeurs du secteur des logiciels en raison des incertitudes liées à l’impact de l’IA sur ce secteur.

SPS Commerce a enregistré par le passé une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, notamment de 18 % en 2025, mais la société prévoit une hausse de 6 % à 7 % en 2026. Les investisseurs se sont montrés plus prudents quant aux valorisations des valeurs logicielles et aux perspectives du secteur.