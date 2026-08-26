EXCLUSIF-Selon certaines sources, la société chinoise Moonshot serait en pourparlers avec Microsoft, Amazon et Google au sujet du partage des revenus générés par K3

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Moonshot refuse de commenter (paragraphe 7)

* Selon certaines sources, des discussions seraient en cours avec Azure, AWS et Google Cloud au sujet de Kimi K3

* L'entreprise chercherait à obtenir jusqu'à 30 % des revenus générés par le modèle, selon certaines sources

* Ces négociations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine au sujet de l’IA

La société chinoise Moonshot AI négocie actuellement des accords de partage des revenus avec Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Google (Alphabet)

GOOGL.O , qui permettraient aux géants américains du cloud d’héberger son modèle phare Kimi K3 , ont déclaré trois personnes proches des négociations.

Tout accord de ce type pourrait constituer le premier grand pacte de partage des revenus entre une entreprise chinoise spécialisée dans l’IA et une grande société américaine de cloud computing.

Ces discussions soulignent à quel point les principaux modèles d’IA chinois, souvent bien moins chers que les offres occidentales, gagnent du terrain aux États-Unis, malgré les préoccupations de sécurité nationale à Washington qui ont conduit à l’interdiction des exportations de puces d’IA vers la Chine. Elles ont également lieu malgré les critiques formulées à l’encontre de Moonshot par de hauts responsables américains.

Moonshot, qui s’apprête à entrer en bourse, cherche à obtenir jusqu’à 30 % des revenus générés par les services liés à K3 sur Azure de Microsoft, Amazon Web Services et Google Cloud, selon ces sources qui ont souhaité rester anonymes car les discussions sont confidentielles. Cela correspondrait aux conditions que, selon certaines sources , la start-up aurait présentées à ses principaux clients utilisant le modèle "open-weight".

Les discussions en sont à un stade précoce et rien ne garantit qu’elles aboutiront à des accords, ont précisé ces sources.

Moonshot, Microsoft, Google et AWS n’ont pas souhaité faire de commentaires. Moonshot a été critiquée par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, qui a déclaré le mois dernier qu’il pourrait l’ajouter à une liste noire commerciale. Des responsables américains ont accusé cette entreprise basée à Pékin d’avoir plagié le modèle le plus sophistiqué d’Anthropic, Fable, pour contribuer à la création de Kimi K3, et d’avoir acquis illégalement des puces NVDA.O de Nvidia.

Moonshot a rejeté les allégations selon lesquelles les performances de Kimi K3 auraient été obtenues par "distillation", affirmant le mois dernier au National Business Daily chinois que ces gains de performances résultaient de modifications originales apportées à l’architecture sous-jacente.

POINTS EN SUSPENS DANS LES NÉGOCIATIONS

Selon l’une des sources, les points en suspens dans les négociations entre Moonshot et les entreprises américaines de cloud computing portent notamment sur le partage des revenus, l’accès aux données et l’audit de l’utilisation des jetons.

Les jetons sont des unités de texte traitées par des modèles d’IA, et la mesure de leur utilisation est essentielle pour calculer les revenus dans le cadre d’une facturation basée sur l’utilisation.

Kimi K3 a obtenu d’excellents résultats lors d’évaluations menées par des tiers.

Arena.ai l’a classé en tête d’un benchmark évaluant les capacités de création d’interfaces web, tandis qu’Artificial Analysis affirme qu’il offre des performances comparables à celles du GPT-5.5 d’OpenAI et du Claude Opus 4.8 d’Anthropic, en particulier lors de tests mesurant des tâches complexes en plusieurs étapes.

Pour les grands fournisseurs de modèles d’IA comme Moonshot, les principaux fournisseurs de cloud constituent la voie principale vers l’adoption par les entreprises.

Bien que Kimi K3 soit un modèle open-weight pouvant être téléchargé et modifié, les analystes estiment que peu de clients sont susceptibles d’exploiter un système comportant 2,8 billions de paramètres sur leur propre infrastructure en raison des coûts de calcul colossaux que cela implique.

Moonshot a signé des accords similaires avec certaines plateformes cloud de plus petite taille, ont indiqué ces sources, sans toutefois fournir de détails.

En juillet, le prestataire chinois de services informatiques Chinasoft International 0354.HK a annoncé avoir conclu un accord de partage des revenus avec Moonshot, sans toutefois préciser la répartition de ces revenus.

Fondée en 2023 par Yang Zhilin, chercheur en IA formé à Carnegie Mellon, Moonshot bénéficie du soutien de plusieurs géants technologiques chinois, dont le géant du cloud computing Alibaba 9988.HK ou 9988.HK . La start-up a levé plus de 2 milliards de dollars en mai et se prépare à une éventuelle introduction en bourse à Hong Kong, selon certaines sources .

Alibaba cherche également à conclure des accords de partage des revenus avec les principaux utilisateurs de son nouveau modèle d’IA open source, ont également indiqué des sources.