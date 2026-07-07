EXCLUSIF-Selon certaines sources, la société chinoise DeepSeek développerait sa propre puce d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'initiative de DeepSeek visant à développer une puce IA permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des puces de Nvidia et de Huawei

* DeepSeek a intensifié le recrutement d'ingénieurs spécialisés dans la conception de puces ces derniers mois, selon certaines sources

* Cette expansion dans le développement de puces marquerait un changement stratégique majeur pour le leader chinois de l’IA

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 4)

La start-up chinoise DeepSeek développe sa propre puce d’IA, selon trois personnes proches du dossier, une initiative qui pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis des puces de Nvidia NVDA.O et de Huawei, sur lesquelles elle s’est appuyée pour entraîner et faire fonctionner ses modèles populaires à l’échelle mondiale.

Cette puce est conçue pour l’inférence — l’étape du calcul IA au cours de laquelle un modèle entraîné génère des réponses pour les utilisateurs — plutôt que pour l’entraînement de nouveaux modèles, ont précisé ces sources.

En cas de succès, l’expansion de DeepSeek dans le développement de semi-conducteurs marquerait un tournant stratégique majeur pour cette entreprise largement saluée en Chine comme le champion national de l’IA, ce qui pourrait aggraver les difficultés rencontrées par le géant technologique chinois Huawei.

L'action de la société américaine Nvidia a reculé d’environ 1,6 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

"Nvidia est à zéro en Chine et y restera. DeepSeek n’a pratiquement aucune chance de vendre des puces en dehors de la Chine à moins d’avoir accès à des capacités de fabrication de pointe", a déclaré l’analyste Richard Windsor de Radio Free Mobile, ajoutant que cette évolution n’affectait pas le fabricant de puces.

DeepSeek s’est fait connaître à l’échelle mondiale il y a plus d’un an après avoir lancé deux modèles d’IA très performants qui sont devenus viraux dans le monde entier, surprenant de nombreuses personnes à la Silicon Valley et à Washington.

L’entreprise est connue depuis longtemps pour mettre l’accent sur les avancées en matière de modèles d’IA plutôt que sur la commercialisation de sa technologie.

Bien que les produits de Huawei restent encore largement en deçà des puces les plus avancées de Nvidia, l’interdiction américaine d’exporter ces dernières vers la Chine a permis à Huawei de conquérir environ la moitié du marché national des puces d’IA, évalué à 50 milliards de dollars, en approvisionnant DeepSeek et plusieurs autres acteurs majeurs du secteur.

Cependant, l’emprise de Huawei sur le marché s’affaiblit déjà, alors que ses concurrents technologiques Alibaba 9988.HK et Baidu 9888.HK développent leurs propres puces d’IA et gagnent des parts de marché.

Les efforts de DeepSeek pour se lancer dans cette course en sont encore à un stade précoce: l’entreprise sollicite des partenaires externes et mène des discussions avec des sociétés spécialisées dans la conception de puces, la fonderie et la mémoire, ont indiqué les trois sources. Ces efforts ont débuté il y a environ un an, a précisé l’une de ces personnes.

L’entreprise basée à Hangzhou a également intensifié le recrutement d’ingénieurs spécialisés dans la conception de puces ces derniers mois, mais ce recrutement s’est fait en toute discrétion, sans publication d’offres d’emploi sur les plateformes publiques, ont précisé deux de ces sources.

Ces trois personnes ont souhaité garder l’anonymat, ces informations n’étant pas publiques. Bien qu’elle soit devenue l’un des fers de lance des ambitions chinoises en matière d’IA, DeepSeek a toujours fait profil bas. L’entreprise n’a pas répondu à une demande de commentaire.

SUIVRE LES TENDANCES MONDIALES

Avec une puce développée en interne, DeepSeek rejoindrait d’autres développeurs mondiaux d’IA cherchant à exercer un plus grand contrôle sur le matériel sous-jacent à leurs modèles et à réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia. OpenAI a dévoilé le mois dernier Jalapeno, sa première puce d’inférence sur mesure, développée en collaboration avec Broadcom, tandis qu’Anthropic envisage de fabriquer ses propres puces d’IA , a rapporté Reuters en avril.

Pour DeepSeek, cette initiative revêt une dimension stratégique supplémentaire. Les contrôles à l’exportation américains interdisent aux entreprises chinoises d’acheter les puces les plus avancées de Nvidia, et Pékin fait pression sur ses champions technologiques pour qu’ils développent des alternatives nationales.

Le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, a déclaré lors d’une rare interview accordée en 2024 à un média chinois que les contrôles à l’exportation des puces constituaient un défi pour l’entreprise.

DeepSeek a utilisé à la fois des puces Nvidia et Huawei. L’entreprise a indiqué que le modèle de base sous-jacent à R1 — le modèle de raisonnement dont les performances à faible coût ont provoqué une chute des valeurs technologiques américaines en janvier 2025 — avait été entraîné sur la puce H800 de Nvidia, un modèle conçu pour le marché chinois que Washington a interdit fin 2023. Depuis, l’entreprise s’est de plus en plus tournée vers Huawei. En avril, elle a lancé son modèle V4 adapté aux puces Ascend de Huawei, et Huawei a indiqué que ses processeurs avaient été utilisés en partie pour l’entraînement de V4-Flash, une version allégée du modèle. Les commandes de puces Ascend 950 de Huawei par les conglomérats technologiques chinois ont bondi après ce lancement, selon Reuters.

TIRER PARTI DE LA DEMANDE EN INFERENCE

Une puce d’inférence DeepSeek ciblerait le segment de la demande en calcul IA qui connaît la croissance la plus rapide. À mesure que les applications d’IA se généralisent, une part croissante de la charge de travail informatique du secteur passe de l’entraînement des modèles à leur exécution, ce qui repose sur des puces spécialisées pouvant être moins coûteuses et moins gourmandes en énergie que les GPU à usage général.

Cependant, rien ne garantit le succès. La conception d’une puce d’IA compétitive nécessite généralement des années de travail et des investissements considérables. La fabrication constitue un autre obstacle, car les États-Unis interdisent aux concepteurs chinois d’accéder aux fonderies étrangères les plus avancées, tandis que d’autres restrictions américaines ont limité l’accès de la Chine à la mémoire à haute bande passante, un composant essentiel aux puces d’inférence IA. L’offensive de DeepSeek dans le domaine des puces coïncide avec la première ouverture de l’entreprise aux capitaux extérieurs. La société devait lever 7 milliards de dollars lors d’un premier tour de table l’évaluant entre 52 et 59 milliards de dollars, a rapporté Reuters en juin, renversant ainsi sa stratégie de longue date consistant à rejeter les investissements extérieurs.