EXCLUSIF-Selon certaines sources, Anthropic aurait envisagé, puis renoncé à racheter MatX pour 7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les projets d'Anthropic en matière de puces et sur son histoire dans les paragraphes 5 à 9) par Max A. Cherney et Krystal Hu

Anthropic a envisagé de racheter MatX, une start-up spécialisée dans les puces d’intelligence artificielle, pour environ 7 milliards de dollars, dans le but d’accélérer le développement de matériel sur mesure pour son activité d’IA en pleine expansion, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier. Ces discussions de fusion, qui, selon une troisième source, ont évolué vers des négociations de partenariat, soulignent l’ambition de ce laboratoire d’IA de s’assurer les ressources et les talents nécessaires pour concevoir ses propres puces. L’objectif est d’aider Anthropic à accélérer le développement de ses puces en interne.

Reuters rend compte de ces discussions pour la première fois, mais n’a pas pu déterminer pourquoi les négociations ne sont plus en cours. MatX, fondée par d’anciens ingénieurs de l’unité de traitement des tenseurs (TPU) de Google, cherche désormais à lever de nouveaux capitaux sur la base d’une valorisation d’environ 4 milliards de dollars, a déclaré l’une de ces sources, qui a souhaité garder l’anonymat pour évoquer des informations confidentielles.

Anthropic a refusé de commenter les négociations avec MatX. MatX n’a pas répondu à une demande de commentaires. Les discussions avec MatX suggèrent également qu’Anthropic pourrait être intéressée par la production d’une puce d’entraînement, tandis que d’autres start-ups spécialisées dans les puces et son concurrent OpenAI se concentrent sur des processeurs mieux adaptés à la génération de réponses par les chatbots, un processus appelé “inférence”. Anthropic pourrait également choisir de produire une puce d’inférence, ont indiqué les sources.

Ces dernières semaines, Anthropic a tenu des réunions avec diverses start-ups spécialisées dans les puces d’IA, alors que l’entreprise cherche à affiner ses efforts pour produire une puce d’IA spécialisée. Elle n’a pas encore décidé de procéder à une acquisition. Ces réunions constituent une tentative de la part des ingénieurs et des dirigeants d’Anthropic de comprendre l’éventail actuel des approches en matière de conception de puces.

Cette semaine, Anthropic a recruté Amir Salek, un vétéran de Google spécialisé dans les puces, dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à se lancer dans le matériel informatique. En juin, le laboratoire d’IA avait embauché Clive Chan, ancien ingénieur en puces chez OpenAI, qui avait travaillé sur la puce OpenAI dévoilée plus tôt cette année.

Les principaux laboratoires d’IA, tels qu’Anthropic et OpenAI, se concentrent de plus en plus sur les puces sur mesure, qui peuvent être adaptées à leurs modèles et à leurs charges de travail. Ils espèrent ainsi obtenir des avantages significatifs en termes de performances et de rentabilité.

Lors d’une conférence cette semaine, OpenAI s’est vanté que sa première puce sur mesure, baptisée “Jalapeno”, surpassait un processeur similaire fabriqué par Nvidia. Les dirigeants d’OpenAI ont souligné que cette puce était plus économe en énergie lors de l’exécution de calculs d’inférence.