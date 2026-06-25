EXCLUSIF-Morgan Stanley a été l'une des premières banques mondiales à soutenir MFS avant la période d'essor et de crise

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* Morgan Stanley a prêté 50 millions de livres sterling à une entité liée à MFS en 2021

* Le prêt a été remboursé avec intérêts; par la suite, les créanciers ont subi des pertes

* Les autorités de surveillance britanniques ont ouvert des enquêtes sur MFS et ses auditeurs

par Naomi Rovnick

Morgan Stanley a été l’un des premiers soutiens de Wall Street à Market Financial Solutions Ltd., conférant une crédibilité à cette société britannique de crédit privé avant son essor puis son effondrement , sous le poids d’une dette de 2,4 milliards de dollars, comme le montrent des documents consultés par Reuters.

La banque d’investissement américaine a apporté un soutien précoce au fondateur de MFS, Paresh Raja, alors que cet ancien propriétaire d’un magasin de boissons développait son activité de crédit immobilier au Royaume-Uni, comme le montrent ces documents.

En novembre 2021, Morgan Stanley a racheté 50 millions de livres sterling (66 millions de dollars) de “titres de prêt de classe A” à Earthave Bridging, une société contrôlée par Paresh Raja qui finançait MFS, selon un document de prêt déposé auprès du registre des sociétés britannique (Companies House). Earthave a vendu ces titres pour racheter les prêts hypothécaires de MFS, puis a remboursé les investisseurs, comme l’indiquent ses comptes de 2021 et 2024. Le lien entre Morgan Stanley et le réseau complexe de Raja, révélé ici pour la première fois, a été suivi de transactions impliquant de grandes banques, notamment HSBC, Barclays et Wells Fargo. L'effondrement de MFS a alarmé les régulateurs, mettant en évidence à quel point les établissements financiers traditionnels peuvent être exposés au marché du crédit privé, peu réglementé et évalué à plus de 3 000 milliards de dollars.

Morgan Stanley n’a pas souhaité faire de commentaire pour cet article.

Les documents examinés par Reuters montrent que son prêt à Earthave a été remboursé avec intérêts. Les banques qui ont soutenu le groupe ont par la suite subi de lourdes pertes.

ENQUÊTES RÉGLEMENTAIRES L’opération de Morgan Stanley en 2021 a marqué le premier lien publiquement documenté entre Raja, MFS et Wall Street. Elle est survenue au début d’une ruée mondiale vers le crédit privé de la part d’institutions allant des assureurs aux petits fonds de retraite publics . MFS s’est effondrée en février, avec une dette de 1,8 milliard de livres sterling (2,4 milliards de dollars) envers ses créanciers, selon son administrateur judiciaire, AlixPartners. Certains créanciers ont accusé Raja d’avoir détourné des fonds de la société, selon des documents judiciaires britanniques examinés par Reuters. Dans un jugement rendu en mars, un juge a déclaré que Raja s’était apparemment enfui depuis à Dubaï. AlixPartners n’a pas souhaité faire de commentaire. Le représentant de Raja, Salamander Davoudi, de Tancredi Intelligent Communication, n'a pas non plus souhaité faire de commentaire. MFS proposait des prêts relais et des prêts immobiliers destinés à l’investissement locatif à de fortunés acheteurs britanniques, illustrant parfaitement le modèle des sociétés de crédit privées qui ont prospéré après que les règles mises en place à la suite de la crise financière ont limité la prise de risque par les grands prêteurs. Les grandes banques se sont ensuite exposées au secteur du crédit privé, peu réglementé, qui a atteint environ 3 100 milliards de dollars avant qu’une vague de défauts de paiement et d’insolvabilités n’incite certains investisseurs à retirer leurs fonds . Il existait “des questions graves et non résolues concernant la gestion et la gouvernance” de MFS, a déclaré le juge britannique chargé des procédures d’insolvabilité dans une décision fin février, ajoutant que plusieurs grandes institutions financières étaient devenues créancières.

Raja a conclu des accords avec des banques nationales et régionales pour acheminer des fonds vers MFS dès 2015 au moins, comme l’a révélé une analyse par Reuters des documents déposés par 78 sociétés qu’il contrôlait.

En 2025, les sociétés contrôlées par Raja ont levé des centaines de millions de livres sterling pour MFS auprès de banques internationales, dont Wells Fargo, qui a investi 142 millions de livres sterling en octobre de l’année dernière, selon les documents relatifs à la procédure d’insolvabilité.

Wells Fargo n’a pas souhaité faire de commentaire. L’Autorité britannique de conduite financière (FCA) a ouvert en mars une enquête sur MFS. Le Conseil britannique de l’information financière (FRC) a annoncé le 11 juin l’ouverture d’une enquête sur un groupe d’auditeurs impliqués auprès de MFS et de sociétés liées. Le FRC a refusé de commenter et la FCA n’a pas répondu dans l’immédiat. (1 dollar = 0,7557 livre)