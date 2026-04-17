EXCLUSIF-Meta prévoit une première vague de licenciements le 20 mai

par Katie Paul et Jeff Horwitz

Meta

META.O entend mener une première vague de licenciements le 20 mai qui devrait affecter 10% de ses employés, soit près de 8.000 salariés, ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la question.

Le géant américain prévoit davantage de licenciements au second semestre de l'année, selon les trois sources. Les détails quant à l'ampleur et la date de ces départs n'ont pas encore été fixés.

Reuters rapportait en mars que Meta prévoyait de procéder à une vague de licenciements qui pourrait affecter au moins 20% des employés de l'entreprise.

La maison-mère de Facebook et Instagram cherche à compenser le coût des dépenses engagées dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et à se préparer à l'amélioration de l'efficacité qu'apporteront à l'entreprise les employés assistés par l'IA.

(Reportage complémentaire de Jaspreet Singh à Bengaluru; version française Zhifan Liu)