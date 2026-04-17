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EXCLUSIF-Meta prévoit une première vague de licenciements le 20 mai
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 21:52

par Katie Paul et Jeff Horwitz

Meta

META.O entend mener une première vague de licenciements le 20 mai qui devrait affecter 10% de ses employés, soit près de 8.000 salariés, ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la question.

Le géant américain prévoit davantage de licenciements au second semestre de l'année, selon les trois sources. Les détails quant à l'ampleur et la date de ces départs n'ont pas encore été fixés.

Reuters rapportait en mars que Meta prévoyait de procéder à une vague de licenciements qui pourrait affecter au moins 20% des employés de l'entreprise.

La maison-mère de Facebook et Instagram cherche à compenser le coût des dépenses engagées dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et à se préparer à l'amélioration de l'efficacité qu'apporteront à l'entreprise les employés assistés par l'IA.

(Reportage complémentaire de Jaspreet Singh à Bengaluru; version française Zhifan Liu)

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