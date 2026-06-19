EXCLUSIF-Meta fait pression sur le Congrès pour obtenir une protection contre les poursuites judiciaires liées à des préjudices causés à des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ce projet de loi vise à obliger les plateformes en ligne à faire preuve de prudence concernant les fonctionnalités susceptibles de nuire aux enfants

* Une disposition soutenue par Meta accorderait l'immunité contre les poursuites judiciaires pour préjudice causé à des enfants

* Meta et YouTube ont été condamnés à verser 6 millions de dollars dans une affaire cette année

(Ajout de précisions sur la formulation en cause au paragraphe 4, ajout d'un commentaire de Meta aux paragraphes 5 et 6, ajout à un commentaire au paragraphe 8) par Jody Godoy

Meta Platforms a fait pression sur le Congrès américain pour obtenir une immunité juridique contre les plaintes pour préjudice causé aux enfants liées à des produits de réseaux sociaux tels qu’Instagram, alors qu’elle fait face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par de jeunes utilisateurs et leurs familles, selon une source proche du dossier et le texte législatif proposé examiné par Reuters.

Si elle était adoptée par les législateurs et promulguée dans le cadre du "Kids Online Safety Act" (KOSA) actuellement à l’étude au Sénat américain, une telle disposition pourrait remettre en cause des milliers de poursuites judiciaires intentées contre Meta et d’autres plateformes en ligne pour préjudice causé à des enfants. Meta et YouTube (propriété de Google) risquent à eux deux de devoir verser 6 millions de dollars de dommages-intérêts après avoir perdu leur premier procès en début d’année.

Bien que les législateurs n’aient donné aucune indication quant à l’adoption de ce texte, cette campagne de lobbying montre le type de protections juridiques que Meta cherche à obtenir dans le cadre de la plus grande tentative de régulation des plateformes en ligne aux États-Unis depuis les années 1990.

Le texte proposé, examiné par Reuters, rendrait les entreprises en ligne "à l’abri de toute poursuite ou responsabilité en vertu de la législation des États concernant toutes les réclamations pour préjudice causé par, découlant de, lié à ou résultant de la sécurité ou de la vie privée des personnes âgées de moins de dix-huit ans en ligne ou lié de quelque manière que ce soit aux dispositions" de la KOSA. Cette disposition figure aux côtés d’un texte qui prévaudrait sur les lois des États relatives à la sécurité et à la vie privée des enfants en ligne.

Interrogée sur les efforts de lobbying et le texte proposé, la porte-parole de Meta, Stephanie Otway, a déclaré que cette disposition "n’annule pas les poursuites judiciaires en cours et ne constitue pas une immunité générale". "Elle établit au contraire des normes nationales uniformes pour la sécurité des jeunes en ligne, garantissant que ces questions cruciales soient régies par une législation fédérale exhaustive, et non par les avocats des plaignants ou par un patchwork de législations étatiques", a-t-elle ajouté.

Julia Duncan, de l’American Association for Justice, une association représentant les avocats plaidants, a déclaré que si elle était adoptée, cette disposition mettrait toutefois fin à toutes les actions en justice en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi. "Le libellé prévoit une immunité sans équivoque à l’encontre de tout parent et de tout district scolaire cherchant à tenir une entreprise d’IA ou de réseaux sociaux pour responsable d’un préjudice" causé à des enfants, a déclaré Mme Duncan. "Il n’y a pas d’autre façon d’interpréter ce libellé."

Meta a proposé ce libellé en échange de l’abandon de son opposition au KOSA, a indiqué la source. Le projet de loi, porté par les sénateurs américains Marsha Blackburn, républicaine, et Richard Blumenthal, démocrate, obligerait les entreprises de réseaux sociaux à prendre des mesures raisonnables pour prévenir certains préjudices causés aux mineurs, tels que l’utilisation compulsive de leurs plateformes.

Ce projet de loi fait désormais l’objet de négociations entre Mme Blackburn et la Maison Blanche, qui visent à regrouper plusieurs projets de loi sur la sécurité des enfants en ligne avec une disposition qui prévaudrait sur certaines lois des États relatives à l’intelligence artificielle.

Interrogé sur la disposition spécifique relative à la responsabilité examinée par Reuters, un porte-parole de Mme Blackburn a déclaré: "Nous n’avons pas vu ce projet de texte et ne l’envisagerions en aucun cas."

En vertu de la loi KOSA, les entreprises seraient tenues de faire preuve de prudence lors du déploiement de fonctionnalités spécifiques, notamment le défilement infini, les notifications d’activité et les filtres photo modifiant l’apparence.

Une Californienne a obtenu gain de cause lors d’un procès contre Meta et YouTube plus tôt cette année, ses avocats ayant fait valoir que ces entreprises savaient que ces fonctionnalités créaient une dépendance et étaient nocives pour les jeunes. Les entreprises prévoient de faire appel de cette décision.

La loi KOSA a été adoptée au Sénat par 91 voix contre 3 en 2024, mais a été rejetée par la Chambre des représentants des États-Unis. Elle a été réintroduite cette année avec le soutien du leader de la majorité au Sénat américain, John Thune (républicain), et du leader de la minorité au Sénat américain, Chuck Schumer (démocrate).