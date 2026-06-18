EXCLUSIF-Meta-Départ d'une dirigeante chargée d'intégrer l'IA dans le travail

par Katie Paul

Une dirigeante de Meta

META.O chargée de superviser un volet clef de la restructuration autour des technologies d'intelligence artificielle (IA) quitte l'entreprise, selon une annonce interne consultée mercredi par Reuters.

Emily Dalton Smith, qui travaillait chez Meta depuis 2015, avait précédemment été vice-présidente en charge de la gestion des produits et responsable produit pour Threads, l’application de microblogging du groupe.

Son départ intervient environ deux mois après que Meta a annoncé à ses employés qu’Emily Dalton Smith dirigerait les travaux visant à améliorer les outils d’IA internes, dans le cadre d’une restructuration qui place cette technologie au cœur du fonctionnement de l'entreprise, du calibrage des offres destinées aux utilisateurs aux méthodes de travail en interne.

Cette restructuration, qui vise à développer des agents IA capables d’effectuer de manière autonome des tâches actuellement réalisées par du personnel humain, a provoqué un tollé parmi les employés de Meta.

Les employés ont ouvertement critiqué la direction lors de réunions d’entreprise et sur des forums à propos de cette initiative, qui a engendré le licenciement de 10% des effectifs, le transfert d’un nombre presque équivalent d’employés vers de nouvelles unités, ainsi que la mise en place d’un logiciel de suivi des mouvements de souris que de nombreux employés considèrent comme un moyen de contribuer à la conception des robots destinés à les remplacer.

L’unité d'Emily Dalton Smith se concentre sur "les interfaces, les composants de la plateforme, les systèmes de mémoire, les automatisations et les expériences produit partagées qui rendent l’IA utile pour tous", a déclaré Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, dans une note de service présentant le plan "Agent Transformation Accelerator (ATA)" en avril.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter le départ éventuel de Emily Dalton Smith de l’entreprise, mais a indiqué que Meta continuait à intégrer des outils d’IA dans Metamate.

Dans une note distincte adressée aux employés de Meta le mois dernier au sujet de l’ATA, Emily Dalton Smith avait indiqué que les dirigeants avaient pour objectif de regrouper les outils d’IA à usage interne de l’entreprise au sein de Metamate, le principal assistant IA d’entreprise interne de Meta, reconnaissant que l’ensemble des outils existants était fragmenté.

Son équipe prévoyait d’intégrer des fonctionnalités issues de systèmes d’IA capables de parcourir des fichiers de travail, de permettre la coordination du codage via des chats et de conserver une "mémoire persistante" du travail des utilisateurs, a-t-elle précisé.

Dans son annonce de mercredi, Emily Dalton Smith a indiqué qu’elle resterait chez Meta pour travailler avec Andrew Bosworth à la transition de l’équipe vers "la suite", sans donner plus de détails.

(Katie Paul ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)