EXCLUSIF-Les US jugent "crédibles" des rapports sur la présence de troupes érythréennes dans le Tigré

WASHINGTON, 11 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis estiment "crédibles" les rapports selon lesquel l'Erythrée serait impliquée militairement dans la région du Tigré en Ethiopie, a déclaré jeudi un porte-parole du Département d'Etat à Reuters, malgré les démentis des deux nations. "Nous avons reçus des rapports crédibles au sujet d'une implication militaire érythréenne dans le Tigré et nous considérons cela comme un développement grave. Nous demandons instamment que ces troupes soient retirées immédiatement", a ajouté le porte-parole. (Phil Stewart et David Lewis; version française Camille Raynaud)

