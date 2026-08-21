EXCLUSIF-Les pétroliers s'accumulent alors que le Venezuela vend du pétrole plus vite que ses ports ne peuvent le traiter

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accès aux infrastructures devient de plus en plus compliqué pour les clients

* Les sociétés de négoce ont exporté plus de 140 millions de barils depuis janvier

* Les exportations peinent à dépasser 1,25 million de barils par jour ces derniers mois, selon les données

par Marianna Parraga

Les terminaux portuaires pétroliers vétustes du Venezuela imposent un plafond d'exportation de facto à la production de brut du pays, qui connaît un regain d'activité. Les pétroliers doivent en effet attendre jusqu'à 30 jours pour être chargés en raison du vieillissement des infrastructures, des coupures d'électricité et de problèmes de qualité, selon des données maritimes, des sources et des documents.

Ces retards font obstacle au projet américain visant à relancer rapidement les exportations de pétrole vénézuéliennes à la suite d’un accord phare conclu avec des sociétés de négoce internationales. La lutte pour les infrastructures devrait s’intensifier, alors que de nombreux partenaires de la société énergétique d’État PDVSA s’apprêtent à commercialiser leur part de production de manière indépendante, en vertu de nouvelles clauses contractuelles.

La dernière fois que les clients du pétrole vénézuélien ont dû faire face à des retards aussi longs, c’était lors du blocus naval imposé par les États-Unis à ce pays d’Amérique du Sud à la fin de l’année dernière, dans le cadre d’une stratégie qui a abouti, le 3 janvier, à la capture de l’ancien président Nicolás Maduro. Depuis lors, la dirigeante par intérim Delcy Rodríguez s’en tient au plan de Washington visant à relancer les exportations de pétrole.

Mais ces derniers mois, PDVSA et ses partenaires n’ont pas réussi à dépasser 1,25 million de barils par jour d’exportations , malgré une production de brut en hausse, l’épuisement des stocks et une forte demande mondiale, comme l’ont montré les données de suivi des navires.

Il y a plus de deux décennies, lorsque la production avait atteint un pic de plus de 3 millions de barils par jour, les terminaux du pays étaient capables de traiter plus de 2,5 millions de barils par jour d’exportations, les navires entrant et sortant des eaux vénézuéliennes en moins d’une semaine.

Ces contretemps liés au chargement sont à l’origine de litiges concernant les surestaries, la qualité du brut et la contamination des navires, selon des documents maritimes, quatre sources et des données de suivi des navires.

“La vitesse de transfert du pétrole brut des réservoirs vers les navires est incroyablement lente, ce qui oblige les pétroliers à occuper les quais au-delà des créneaux de chargement qui leur ont été attribués. Et lorsqu’un navire arrive pour décharger des importations, cela prend encore plus de temps en raison du manque de capacité de stockage de carburant”, a déclaré une source au sein de PDVSA.

Le ministère vénézuélien du Pétrole et PDVSA n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ces retards sont visibles au vu des dizaines de pétroliers qui tournent en rond en attendant leurs cargaisons de pétrole dans les mouillages du pays, en particulier près du port de José, sur la côte nord-est du Venezuela, qui traite environ 70 % des exportations totales du pays.

Les rapports d'expédition des compagnies consultés par Reuters ont fait état cette année d’interruptions dues à des dysfonctionnements des équipements, à des problèmes de qualité et à des coupures de courant lors des opérations de chargement et de déchargement à José.

Même les entreprises en des positions plus privilégiées pour utiliser les quais après des décennies de partenariat avec PDVSA, comme le géant pétrolier américain Chevron CVX.N , cherchent des solutions pour améliorer le chargement, notamment en demandant l’accès à des ports jusqu’à présent réservés au transport maritime national, ont indiqué des sources.

Chevron n’a pas répondu à une demande de commentaires.

L’accord d’exportation de pétrole du Venezuela avec les États-Unis, prolongé à plusieurs reprises, a permis à des négociants, dont Vitol et Trafigura, d’expédier plus de 140 millions de barils de brut et de carburant cette année, la plupart des cargaisons étant destinées aux États-Unis et d’autres réintégrant des marchés qui n’avaient pas vu de barils vénézuéliens depuis des années, comme l’Europe et l’Inde, à mesure que les sanctions américaines s’assouplissent.

Mais alors que Washington promeut un plan de reconstruction énergétique de 100 milliards de dollars au Venezuela, principalement axé sur l’augmentation de la production de brut, les projets des secteurs intermédiaires et en aval – notamment ceux visant à réparer les terminaux et les raffineries – ne sont pas considérés comme prioritaires.

Les responsables américains et vénézuéliens ont salué la reprise des exportations de pétrole lors de deux conférences organisées cette semaine à Houston, tout en reconnaissant les défis en matière d’infrastructures qui, selon eux, peuvent être relevés grâce à de nouveaux investissements.

“Nous sommes aujourd’hui dans une phase de reprise, mais les infrastructures sont là”, a déclaré Jovanny Martinez, vice-président de PDVSA, lors de l’une de ces conférences. “Il y a des lacunes et la fiabilité doit être améliorée.”

ENTRE ROUILLE ET FUITES

Les embouteillages aux mouillages de José et de Pozuelos, tout près, remontent en partie à avant l’actuel boom des exportations. Les quais pétroliers vénézuéliens sont encombrés de vestiges de l’époque où le pays était soumis à de sévères sanctions américaines, comme des pétroliers mis sur la liste noire , qui sont arrivés discrètement et n’ont pas pu repartir.

L’un d’entre eux, battant un faux pavillon guyanais, est amarré au port de Guaraguao de la PDVSA à Puerto La Cruz; sa coque et son pont sont visiblement rouillés, même de loin. Autrefois connu sous le nom de Syrma et utilisé pour transporter du pétrole vers Cuba avant d’être rebaptisé Consul, il y est resté pendant deux ans pour échapper à la répression américaine contre les “flottes fantômes”, qui a entraîné des saisies et des arrestations, comme l’indiquent les données maritimes et les bases de données du secteur.

Comme beaucoup d’autres, ce navire occupe une place d’amarrage, une ressource désormais très convoitée, alors même que des entreprises étrangères cherchent à remettre en service des terminaux désaffectés pour accroître leurs exportations de brut. À la mi-août, seuls deux des sept quais de Guaraguao étaient pleinement opérationnels, a indiqué un employé du terminal.

La concurrence pour les capacités portuaires a poussé de nombreux clients à se tourner vers des terminaux et des zones de transbordement de navire à navire où les fuites de pétrole qui souillent la coque de leurs pétroliers sont fréquentes, ce qui entraîne des retards et des coûts supplémentaires, selon les sources et les documents.

PDVSA, se voit quant à elle de plus en plus souvent facturer des milliers de dollars de surcharges de surestarie — une pénalité appliquée pour chaque jour où un pétrolier reste en attente au-delà de la plage horaire de chargement qui lui a été attribuée — qu’elle a accepté de payer uniquement en pétrole brut.

La société d’État exige de ses nouveaux clients qu’ils règlent les cargaisons à la livraison, sans aucune forme de crédit, ce qui complique la facturation si ces clients réclament des majorations ou des remises de prix liées à la qualité, ont ajouté les sources.

Le passage de dizaines de contrats pétroliers aux nouvelles conditions approuvées dans le cadre d'une vaste réforme énergétique , entrée en vigueur fin juillet, devrait exacerber la lutte pour l'accès aux infrastructures.

Mais PDVSA a clairement indiqué, selon ces sources, qu’elle conserverait le contrôle de ses terminaux, y compris la gestion de l’ensemble des chargements, du moins pour l’instant.