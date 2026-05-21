EXCLUSIF-Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine met en garde contre l'implication de la Chine dans un appel d'offres en Argentine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe) par Leila Miller et Maximilian Heath

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, le député Brian Mast, a mis en garde le secrétaire d’État américain Marco Rubio contre « l’influence néfaste de la Chine » dans le cadre d’un appel d’offres pour un contrat majeur en Argentine, selon une lettre consultée par Reuters.

La lettre, datée du 23 avril, concerne un appel d'offres pour un contrat de 25 ans portant sur le dragage et l'exploitation du fleuve Paraná en Argentine, une voie navigable vitale pour la plupart des exportations agricoles du pays, dont l'Argentine estime que l'investissement atteindra 10 milliards de dollars. Les conditions de l'appel d'offres, qui en est à sa phase finale et dont la décision est attendue dans les prochains jours, excluaient explicitement les entreprises publiques , empêchant ainsi les entreprises chinoises de soumissionner.

Mais M. Mast a affirmé que la Chine tentait « de contourner cette décision par le biais d’un intermédiaire du secteur privé ». Il existe une “grave préoccupation” quant au fait que Jan De Nul, une entreprise belge de dragage en lice pour le contrat, « entretienne des liens étroits et durables avec des entités publiques de la République populaire de Chine » par l’intermédiaire de Servimagnus, une société argentine faisant partie du consortium de Jan De Nul, selon la lettre.

Jan De Nul gère la voie navigable du Paraná depuis des décennies et est en concurrence pour le contrat avec le groupe Deme, dont le consortium comprend la société d'investissement KKR & Co KKR.N et la société américaine Great Lakes Dredge & Dock Corp. Dans le système de notation de l'appel d'offres, Jan De Nul est en tête.

L'administration Trump, proche alliée du président argentin Javier Milei, a exprimé ses inquiétudes quant à l'influence chinoise en Amérique latine, notamment en Argentine, où Pékin était en mars son deuxième partenaire commercial.

Attribuer le contrat à Jan De Nul « serait inacceptable et préjudiciable à la sécurité nationale de l’Argentine, à celle des États-Unis et à nos relations bilatérales », indique la lettre.

Jan De Nul, Servimagnus et le ministère chinois des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans un communiqué publié le mois dernier, les entreprises ont déclaré qu'elles n'entretenaient aucune relation commerciale ou contractuelle avec des entreprises publiques et que les allégations selon lesquelles l'offre dissimulerait la participation de capitaux chinois constituaient “une fausse accusation malveillante visant à entraver le déroulement normal du processus”. Mardi dernier, l’Agence nationale des ports et de la navigation argentine a salué l’aboutissement de l’appel d’offres, le qualifiant de processus ayant bénéficié d’un “fort soutien multisectoriel”. L’agence n’a pas répondu à une demande de commentaires.

LOBBYING AMÉRICAIN

Environ 80 % des exportations agricoles et agro-industrielles de l’Argentine quittent le pays par le fleuve Paraná, qui s’écoule du pôle agro-industriel de Rosario et de ses environs vers l’océan Atlantique Sud. Le consortium de Deme a été approuvé par l’Advocacy Center du département américain du Commerce, qui aide les entreprises à obtenir des contrats à l’étranger ( ), selon une personne en contact avec le consortium qui a souhaité rester anonyme.

Ces efforts de lobbying ont conduit Santiago Caputo, conseiller de Milei, à se rendre la semaine dernière à Washington pour rencontrer des responsables, notamment Mast, Michael Jensen, directeur principal chargé des affaires de l’hémisphère occidental au Conseil national de sécurité, et Alec Oxenford, ambassadeur d’Argentine aux États-Unis.

M. Caputo s’est vu signifier que les États-Unis avaient de “graves inquiétudes” concernant l’implication de la Chine dans l’appel d’offres, selon une personne au courant de cette visite. Cette personne a indiqué que ces inquiétudes découlaient en partie d’allégations faisant état de contacts fréquents entre l’ambassade de Chine et le bureau de Servimagnus en Argentine. Dans une lettre datée du 11 mai adressée à M. Jensen et consultée par Reuters, le consortium a également dénoncé un “parti pris manifeste” à l’encontre des investissements soutenus par les États-Unis, affirmant que ledélai imparti aux entreprises pour présenter une offre technique avait été précipité et avait favorisé Jan De Nul. Le parquet anticorruption argentin a également fait part de ses inquiétudes concernant des irrégularités procédurales “graves et manifestes”dans le processus d’appel d’offres.