EXCLUSIF-La responsable produit de Meta chargée de la transformation « AI for work » quitte l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'équipe de Dalton Smith supervisait Metamate, l'assistant IA interne de l'entreprise

* Ce départ intervient seulement deux mois après que Meta a annoncé qu’elle dirigerait le développement des outils d’IA internes

* Les employés ont critiqué la restructuration de Meta axée sur l'IA, qui a notamment entraîné le licenciement de 10 % des effectifs

(Ajout de contexte et de liens vers des articles concernant la restructuration liée à l'IA et les critiques des employés, paragraphes 4 et 5) par Katie Paul

Une responsable chez Meta META.O , chargée de superviser un volet clé de la restructuration liée à l'IA, quitte l'entreprise, selon une annonce interne consultée mercredi par Reuters.

Emily Dalton Smith, qui travaillait pour le propriétaire de Facebook depuis 2015, occupait auparavant les fonctions de vice-présidente de la gestion des produits et de responsable produit pour « Threads », l’application de microblogging de Meta inspirée de Twitter. Son départ intervient environ deux mois après que Meta a annoncé à ses employés qu’elle dirigerait les travaux visant à améliorer les outils d’IA internes dans le cadre d’une refonte à l’échelle de l’entreprise visant à placer l’IA au cœur tant de ses offres destinées aux utilisateurs que de son approche du travail en interne. Cette restructuration, qui vise à développer des agents IA capables d’effectuer de manière autonome des tâches actuellement réalisées par du personnel humain, a provoqué un tollé parmi les employés de Meta. Les employés ont ouvertement critiqué la direction lors de réunions d’entreprise et sur des forums de discussion au sujet de cette initiative, qui a entraîné le licenciement de 10 % des effectifs , le transfert d’un nombre presque équivalent d’employés vers de nouvelles unités, ainsi que la mise en place d’un logiciel de suivi des mouvements de souris que de nombreux employés considèrent comme un moyen de contribuer à la conception des robots destinés à les remplacer. L’unité de Dalton Smith, ou « pod », se concentrerait sur « les interfaces, les composants de la plateforme, les systèmes de mémoire, les automatisations et les expériences produit partagées qui rendent l’IA utile pour tous », a déclaré Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, dans une note de service présentant en avril le plan « Agent Transformation Accelerator » (ATA).

Cela incluait la responsabilité de Metamate, le principal assistant IA d’entreprise interne de Meta.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter le départ éventuel de Dalton Smith de l’entreprise, mais a indiqué que Meta continuait à intégrer des outils d’IA dans Metamate.

Dans une note distincte adressée le mois dernier aux employés de Meta au sujet de l’ATA, Dalton Smith avait indiqué que les dirigeants avaient pour objectif de regrouper les outils d’IA à usage interne de l’entreprise au sein de Metamate, reconnaissant que l’ensemble des outils existants était fragmenté.

« Notre objectif est de faire de Metamate le point de départ de toutes sortes de tâches — qu’il s’agisse de mener des recherches approfondies, de prototyper une nouvelle fonctionnalité ou de préparer une présentation commerciale », a-t-elle écrit.

Son équipe prévoyait d’intégrer des fonctionnalités issues de systèmes d’IA capables de parcourir des fichiers de travail, de permettre la coordination du codage via des chats et de conserver une « mémoire persistante » du travail des utilisateurs, a-t-elle précisé.

Elle a ajouté que l’équipe intégrerait également « des tableaux de bord et des microsites perfectionnés », notamment ceux de Manus, une start-up singapourienne spécialisée dans les agents IA que Meta a rachetée en décembre pour environ 2 milliards de dollars. L’intégration de fonctionnalités de type Manus dans le projet a rendu celui-ci particulièrement sensible, car le gouvernement chinois a ordonné en avril l’annulation de l’accord , et Meta a par la suite coupé l’accès de l’outil à ses systèmes internes pendant qu’elle élaborait sa réponse.

Dalton Smith a indiqué dans sa note de service que son équipe s’attendait à ce que les nouvelles fonctionnalités soient disponibles au sein de Metamate à compter du 1er juin. Dans son annonce de mercredi, elle a indiqué qu’elle resterait chez Meta pour travailler avec Bosworth à la transition de l’équipe vers « la suite », sans donner plus de détails.