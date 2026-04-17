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EXCLUSIF-La Fed américaine a demandé aux grandes banques de ne pas s'opposer de manière agressive aux nouvelles règles en matière de fonds propres
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 22:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pete Schroeder et Michelle Price

La vice-présidente de la Réserve fédérale américaine chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré aux dirigeants des grandes banques qu'elle ne s'attendait pas à ce que le secteur organise une nouvelle riposte agressive pour tenter d'obtenir un nouvel allègement des fonds propres, selon trois personnes ayant eu connaissance de ces communications.

Le mois dernier, la Fed a dévoilé de nouvelles versions assouplies des règles de "Bâle III" et de la "surcharge GSIB" qui, selon la banque centrale, réduiraient les niveaux de capital des grandes banques américaines d'environ 4,8 %, ce qui constitue une victoire pour le secteur qui s'est battu avec acharnement pour atténuer le plan initial de la Fed pour 2023 qui prévoyait des augmentations de 20 %.

Toutefois, les bénéfices seront inégalement répartis et tout le monde n'est pas satisfait, selon les sources. JPMorgan

JPM.N , la plus grande banque américaine, a déclaré mardi que son niveau de capital augmenterait en fait d'environ 4 % dans le cadre du plan.

D'autres dirigeants de grandes banques ont déclaré cette semaine, lors de la publication des résultats, que le secteur chercherait probablement à apporter des changements et qu'il comptait faire part de ses observations à la Fed au cours de la période officielle de 90 jours prévue à cet effet.

M. Bowman et d'autres responsables de la Fed ont indiqué lors de réunions avec des dirigeants de banques ces dernières semaines qu'ils avaient travaillé dur pour répondre aux plaintes des banques et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le secteur reprenne les tactiques agressives qu'il avait déployées lors de la lutte contre le plan 2023, ont déclaré les trois sources.

Les responsables ont fait savoir que les commentaires de l'industrie, qui sont attendus pour la mi-juin, devraient être limités et spécifiques, ont déclaré deux des personnes.

Un porte-parole de la Fed s'est refusé à tout commentaire.

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