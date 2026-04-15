EXCLUSIF-La Chine envisage de limiter les exportations d'équipements solaires vers les États-Unis

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* La Chine pourrait réduire ses exportations pour conserver son avance dans le domaine de la technologie solaire, selon certaines sources

* Cette mesure pourrait menacer les projets d'usines solaires des entreprises américaines

* L'industrie considère les objectifs de Tesla en matière d'énergie solaire comme une menace dans un contexte de ralentissement économique

(Les mises à jour ajoutent un effort pour obtenir des commentaires de la part des fonctionnaires américains)

Les autorités chinoises ont entamé des discussions avec les fournisseurs d'équipements destinés à la fabrication de panneaux solaires, car elles envisagent de limiter les exportations de la technologie la plus avancée vers les États-Unis, ont déclaré cinq personnes au fait de ces consultations.

Une telle mesure risquerait de compromettre les investissements des entreprises américaines et d'entraver la course à l'informatique spatiale. En effet, la Chine, dont on estime qu'elle fabrique plus de 80 % des composants de panneaux solaires dans le monde, abrite également les dix premiers fournisseurs d'équipements destinés à la fabrication de cellules solaires.

Aucune règle n'a été finalisée et les négociations n'ont pas encore atteint le stade de la collecte des réactions officielles d'une industrie aux prises avec une grave surcapacité après des années d'expansion agressive, ont déclaré deux des sources.

Le ministère chinois du commerce et le conseil d'État, ou cabinet, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters envoyées par fax.

SI ELLE EST ADOPTÉE, CETTE MESURE POURRAIT MENACER LES PROJETS D'EXPANSION DES ENTREPRISES AMÉRICAINES

Si elle est adoptée, cette mesure pourrait menacer les projets d'entreprises américaines, telles que Tesla TSLA.O , de construire de nouvelles usines ou d'agrandir des usines existantes afin de stimuler la production locale.

Elle élargirait également les contrôles à l'exportation dans un autre domaine technologique où la Chine a une longueur d'avance, dans le prolongement de la décision de Pékin de contrôler les exportations de terres rares il y a un an, en réponse aux droits de douane imposés par les États-Unis.

Cette mesure intervient à un moment où la rivalité entre la Chine et les États-Unis s'est étendue à la course à la production d'ordinateurs spatiaux alimentés par des panneaux solaires, un sujet de prédilection pour Elon Musk, le directeur général de Tesla.

D'autres entreprises technologiques américaines telles que Google GOOGL.O et Amazon AMZN.O investissent dans des systèmes solaires et de stockage d'énergie au sol, même si elles comptent sur des centres de données orbitaux similaires pour répondre à la demande croissante d'énergie de l'IA.

Les analystes qui suivent l'industrie solaire chinoise et les dirigeants se sont préparés à des contrôles à l'exportation, en partie parce que les efforts de Musk et d'autres pour stimuler la production de panneaux solaires aux États-Unis, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de la Chine, suscitent de plus en plus d'inquiétudes.

Les responsables du représentant américain au commerce et du ministère américain du commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

LE RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE POURRAIT ENTRAÎNER LA PERTE DE L'INDUSTRIE AU PROFIT DES ENTREPRISES AMÉRICAINES

Xu Xiaohua, président d'Anhui Huasun Energy, a déclaré cette année au magazine économique Caijing que M. Musk cherchait à profiter du ralentissement de l'activité solaire en Chine pour acquérir des équipements et des talents.

Il a appelé les entreprises chinoises à redoubler d'efforts pour conserver leur avance technologique.

Huasun n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

La perspective d'une limitation de la part de la Chine intervient dans le cadre des préparatifs d'un sommet entre les dirigeants Xi Jinping et Donald Trump dans la capitale chinoise le mois prochain, que les deux parties considèrent comme une occasion de préserver des liens plus stables sur les questions commerciales.

Reuters a rapporté le mois dernier que Tesla cherchait à acheter pour 2,9 milliards de dollars d'équipements pour la fabrication de panneaux solaires auprès de fournisseurs chinois tels que Suzhou Maxwell Technologies 300751.SZ , qui cherchait à obtenir l'autorisation d'exporter auprès du ministère du commerce.

Musk a déclaré que l'énergie solaire pourrait répondre à tous les besoins en électricité des États-Unis et Tesla s'est fixé pour objectif de fabriquer 100 gigawatts de panneaux solaires sur le sol américain avant 2028.

LA PERSPECTIVE "CAUCHEMARDESQUE" DE L'AUTOSUFFISANCE DE TESLA

"La réussite de Tesla dans sa quête d'autosuffisance solaire pourrait s'avérer cauchemardesque pour les principaux fabricants chinois d'énergie solaire", a déclaré ce mois-ci dans une note la société de recherche Trivium China, spécialisée dans la politique gouvernementale chinoise.

Non seulement ils perdraient un important client potentiel, mais ils pourraient également être confrontés à l'émergence d'un nouveau concurrent redoutable à un moment où ils sont déjà soumis à une énorme pression financière, a-t-il ajouté.

"Pékin ne restera pas les bras croisés alors que ses champions industriels soutiennent par inadvertance les politiques industrielles de pays rivaux

Suzhou Maxwell Technologies a reçu la visite de fonctionnaires après que Reuters a rapporté les discussions de Tesla avec des fournisseurs chinois, ont déclaré trois des sources qui ont requis l'anonymat parce que les discussions avec les régulateurs sont confidentielles.

Les discussions entre les régulateurs et Suzhou Maxwell Technologies se sont concentrées sur la possibilité de limiter les livraisons aux États-Unis, y compris les équipements haut de gamme nécessaires à la production de panneaux à haut rendement, une technologie connue sous le nom de HJT, ont déclaré deux des sources.

Suzhou Maxwell et Tesla n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courriel.

CERTAINS ASPECTS N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ MIS EN ÉVIDENCE

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer l'ampleur des restrictions qui s'appliqueraient à d'autres marchés d'exportation, la date d'entrée en vigueur d'une éventuelle obligation de licence ou les produits concernés.

En 2025, la Chine a menacé d'imposer des exigences de licence pour les exportations d'une technologie connexe, les batteries et matériaux haut de gamme pour les systèmes de stockage d'énergie requis par les projets solaires à grande échelle, mais a suspendu la mise en œuvre jusqu'en novembre de cette année.

D'autres producteurs chinois d'énergie solaire ont continué à négocier et à expédier des équipements de fabrication d'énergie solaire aux États-Unis, y compris d'autres entreprises candidates à la commande de Tesla, ont déclaré deux personnes.

La technologie solaire à hétérojonction (HJT) augmente la production d'électricité en utilisant une plaquette de silicium cristallin prise en sandwich entre de très fines couches de silicium dans la cellule, ce qui permet de capter une plus grande partie des électrons générés par la lumière du soleil pour en faire de l'électricité.