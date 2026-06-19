EXCLUSIF-La banque canadienne TD annonce à certains de ses employés qu'elle va utiliser un logiciel pour surveiller leur travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TD utilisera le logiciel WorkiQ pour surveiller certains de ses employés

* Selon l'enregistrement de la réunion, le logiciel suit le temps passé sur les navigateurs, les messageries instantanées et les applications de réunion

* Les employés ont fait part de leurs inquiétudes concernant le consentement et la vie privée

par Nivedita Balu

La Banque Toronto-Dominion TD.TO a informé certains employés de son équipe chargée de la lutte contre la criminalité financière et de la gestion des risques qu’elle allait utiliser un logiciel pour suivre leur travail, ce qui a soulevé des questions concernant le consentement et la vie privée sur le lieu de travail, alors que l’établissement bancaire canadien tente d’accroître sa productivité, selon l’enregistrement d’une réunion d’équipe examiné par Reuters et un document que TD a partagé avec ses employés.

D’après l’enregistrement, le programme permettra de suivre le temps que les employés passent sur les navigateurs ainsi que sur les applications internes de messagerie instantanée et de visioconférence.

Les entreprises sont de plus en plus confrontées à la résistance de leurs employés face au déploiement de logiciels destinés à surveiller leur travail.

La TD a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters que ce déploiement constituait “une pratique courante dans l’ensemble du secteur”. “Dans divers secteurs de notre activité, nous utilisons des solutions automatisées pour améliorer notre compréhension des données et mieux allouer les ressources”, a indiqué la société. “Il ne s’agit pas d’intelligence artificielle et cela ne concerne pas spécifiquement une activité ou un dossier en particulier; cet outil permet aux responsables de gérer plus précisément les flux de travail, la capacité des équipes et leurs performances. Lorsqu’il est déployé, les collaborateurs sont informés de son utilisation et de son objectif.”

TD a indiqué avoir mis en place des mesures de protection pour préserver la vie privée de ses collaborateurs.

ActiveOps, la société fournissant le logiciel, décrit WorkiQ sur son site web comme un outil d’“intelligence relative aux employés et au bien-être”. ActiveOps n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“L’idée est de mettre en évidence les points faibles, les domaines où nous passons trop de temps… Nous savons que nos systèmes comportent de nombreux points faibles”, a déclaré Deanna Pacitti, vice-présidente adjointe chargée des enquêtes à haut risque chez TD, à son équipe lors de la visioconférence de jeudi.

“Il fonctionne en arrière-plan et a fait l’objet d’un examen en matière de confidentialité”, a précisé Mme Pacitti à propos de WorkiQ, en réponse aux questions des employés concernant la protection de la vie privée. L’outil n’écoutera pas les conversations si les employés sont en réunion, mais indiquera si l’employé est actif, a-t-elle ajouté. Elle a ensuite précisé que le terme “actif” faisait référence au fait qu’un employé se trouve en réunion. Dans un autre exemple, Mme Pacitti a expliqué que l’outil détecterait qu’un employé travaille dans Excel, mais ne suivrait pas ce qu’il fait dans ce tableur.

INTERNET PENDANT LA PAUSE DÉJEUNER? La TD a renforcé son unité chargée de la lutte contre la criminalité financière et de la conformité ces dernières années, après avoir payé une amende record pour des infractions liées au blanchiment d’argent aux États-Unis, ainsi que la plus grosse amende de ce type jamais payée par une grande banque au Canada.

La plupart des employés de la TD travaillent en mode hybride, entre le bureau et leur domicile, depuis le début de la pandémie.

Dans un document de questions-réponses non daté transmis à Reuters, la TD a expliqué à ses employés que WorkiQ aiderait les responsables à retrouver la transparence perdue dans un environnement de télétravail. Ce document répondait à des questions telles que “Puis-je utiliser Internet pendant ma pause déjeuner?” et “Combien de temps un collègue est-il censé avoir justifié au cours de la journée?”. La TD a précisé dans ce document qu’il existe une marge acceptable de temps non justifié et que l’entreprise s’efforce de définir ces attentes en matière de temps.

Reuters n’a pas pu déterminer combien d’employés seraient concernés ni s’il s’agirait uniquement d’employés au Canada. Une source s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible de la question a déclaré que 90 à 100 personnes participaient à la visioconférence, ce que Reuters n’a pas pu confirmer.

Au cours de la visioconférence, les employés de TD ont soulevé des questions concernant la confidentialité, les éléments que l’outil permettrait de suivre et la possibilité qu’il soit utilisé à des fins de gestion des performances. Ils ont également demandé si leur consentement serait sollicité et comment les données seraient utilisées.

Un employé a déclaré qu’il serait plus utile que les ressources consacrées au suivi de l’utilisation du temps de travail des employés soient plutôt utilisées pour alléger certaines tâches manuelles.

“Je suis tout à fait d’accord avec vous. Nous avons beaucoup trop de tâches manuelles”, a déclaré Mme Pacitti. “Nous consacrons beaucoup trop de temps à ces tâches manuelles. J’espère simplement que cela permettra de confirmer encore davantage ce point.”

Le Financial Times a rapporté en mars que JPMorgan JPM.N , la plus grande banque américaine, commençait à surveiller les heures de travail de ses jeunes banquiers d’investissement, affirmant que c’était pour leur propre bien-être. La banque n’a pas pu être jointe immédiatement le 19 juin, jour férié américain marquant la fin de l’esclavage aux États-Unis.

Meta META.O est en train de revoir à la baisse certains éléments de son projet visant à collecter les mouvements de souris, les frappes au clavier et d’autres actions de ses employés afin de les utiliser comme données d’entraînement pour l’IA, selon une note interne consultée par Reuters ce mois-ci, après plusieurs semaines de contestation de la part du personnel.