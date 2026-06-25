EXCLUSIF-L'Irak envisagerait toutes les options si les quotas de l'OPEP n'étaient pas relevés ; il aurait envisagé de se retirer de l'organisation, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte au paragraphe 10, sous forme de liste à puces)

* L'Irak est le deuxième plus grand producteur de l'OPEP

* L'économie irakienne sous pression après les perturbations dans le détroit d'Ormuz

* Le départ de l’Irak serait un coup dur pour le groupe des exportateurs de pétrole

* L'OPEP a été fondée à Bagdad, la capitale irakienne

par Ahmed Rasheed

L'Irak envisagera toutes les options possibles si son quota au sein de l'OPEP n'est pas considérablement augmenté et a envisagé de quitter le groupe des pays producteurs, ont déclaré à Reuters des sources proches de la politique pétrolière irakienne. La perspective de voir le deuxième plus grand producteur de l’OPEP envisager de quitter l’organisation constituerait un nouveau coup dur pour le groupe, après le départ cette année des Émirats arabes unis. L’Irak est l’un des cinq membres fondateurs de l’OPEP, qui a été créée dans la capitale irakienne. L’Irak traverse une crise financière due à la guerre avec l’Iran et une augmentation significative de son quota au sein de l’OPEP devrait être prise au sérieux, a déclaré à Reuters un haut responsable du ministère irakien du Pétrole.

L’Irak avait envisagé de quitter l’OPEP, mais le plan actuel consiste à rester membre et à demander un quota plus élevé, a-t-il ajouté.

"L’Arabie saoudite et les autres alliés de l’OPEP devraient traiter cette question avec le plus grand sérieux. À défaut, l’Irak se verra contraint d’envisager toutes les options possibles", a-t-il déclaré. Interrogé sur la question de savoir s’ils avaient discuté d’une sortie de l’OPEP, il a répondu: "Il est encore trop tôt pour franchir cette étape".

L’OPEP n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que l’Irak s’efforçait de rétablir sa pleine capacité d’exportation de pétrole, mais a refusé de s’exprimer davantage sur son quota au sein de l’OPEP ou sur la possibilité de quitter l’organisation.

"L’Irak s’efforce de rétablir sa pleine capacité d’exportation de pétrole et vise à porter sa production à 7 millions de barils par jour au cours des prochaines années", a déclaré le porte-parole irakien Haider al Aboudi.

L’économie irakienne, fortement dépendante des recettes pétrolières, est sous pression depuis que les perturbations liées à la guerre avec l’Iran dans le détroit d’Ormuz ont bloqué la majeure partie de ses exportations.

Les cours du pétrole LCOc1 ont brièvement prolongé leur baisse après la publication de l’article de Reuters, s’échangeant à moins de 73 dollars le baril.

Depuis son entrée en fonction en mai, le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi a indiqué que la reconstruction de l’économie irakienne, l’attraction des investissements étrangers et la lutte contre la corruption seraient au cœur du programme de son gouvernement.

Mercredi, il a déclaré que l’Irak souhaitait que l’OPEP augmente la production pétrolière irakienne en fonction de sa capacité de production et de sa population, a rapporté l’agence de presse officielle INA.

Sept membres clés de l’OPEP+ ont augmenté leurs quotas de production d’avril à juin de près de 600 000 barils par jour. L’OPEP+ regroupe l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et des producteurs alliés, dont la Russie.