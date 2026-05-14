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EXCLUSIF-L'Irak aurait sollicité l'aide financière du FMI en raison de la guerre avec l'Iran-source
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 17:48

par Andrea Shalal

Des responsables irakiens ont sollicité le Fonds monétaire international (FMI) afin d'obtenir une aide financière en raison du conflit au Moyen-Orient, a déclaré jeudi une source proche du FMI.

Les premières discussions ont eu lieu le mois dernier lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, et les discussions se poursuivent quant au montant dont l'Irak aurait besoin et à la structure d'un éventuel prêt, a précisé la source.

La guerre qui a débuté le 28 février par une campagne de bombardements massifs menés conjointement par les États-Unis et Israël contre l'Iran, et qui a poussé Téhéran à fermer le détroit d'Ormuz, a secoué l'ensemble du Moyen-Orient, causant des dégâts aux infrastructures et aux économies.

L’Irak a été durement touché par la guerre, la plupart de ses exportations de pétrole – qui représentent la quasi-totalité des recettes publiques – ayant été interrompues par la fermeture de cette voie navigable cruciale, qui acheminait auparavant environ un cinquième du pétrole brut mondial.

L'Irak possède les cinquièmes réserves de pétrole au monde, et son économie est étroitement liée aux exportations de pétrole.

La porte-parole du FMI, Julie Kozack, a déclaré que le FMI travaillait avec la Banque mondiale et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour évaluer l'impact de la guerre et ses répercussions sur les pays membres.

Julie Kozack a ajouté que le FMI menait également des discussions actives avec ses membres, dont beaucoup sollicitaient des conseils en matière de politique économique.

Elle a indiqué que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, avait déclaré que le FMI prévoyait des demandes d'au moins 12 pays pour un montant compris entre 20 milliards et 50 milliards de dollars (17,13 milliards et 42,82 milliards d'euros), mais a refusé de donner des détails sur les pays ayant sollicité une aide.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat de la part du gouvernement irakien ou de son ambassade à Washington.

(Par Andrea Shalal ; version française Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)

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