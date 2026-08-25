EXCLUSIF-L'Inde enquête sur des géants de la parfumerie pour entente sur les prix, selon un document

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* Givaudan, Firmenich et IFF font l'objet d'une deuxième enquête antitrust en Inde

* Le rapport d'enquête a été retiré

* Ce retrait fait suite à une plainte selon laquelle des secrets commerciaux n'auraient pas été expurgés

par Aditya Kalra

Les fabricants mondiaux de parfums Givaudan GIVN.S , Firmenich et International Flavors & Fragrances IFF.N font l’objet d’une deuxième enquête antitrust menée par les autorités indiennes, selon un document réglementaire consulté par Reuters.

Cette nouvelle affaire porte sur une entente présumée sur les prix depuis 2024, a indiqué une source proche du dossier, et fait suite à une enquête en cours concernant des accusations selon lesquelles ces entreprises auraient conclu des accords visant à empêcher le débauchage de personnel.

Ces entreprises ont déjà fait l’objet d’enquêtes similaires concernant les prix pratiqués auprès de leurs clients sur les marchés étrangers. Elles ont déclaré coopérer avec les enquêtes mondiales visant à lutter contre les ententes.

Le document confidentiel de la Commission indienne de la concurrence (CCI), consulté par Reuters, était daté du 22 juillet et décrivait cette nouvelle affaire comme étant liée à une « prétendue entente dans le secteur indien des parfums » impliquant les trois entreprises.

La CCI, la société suisse Givaudan et son concurrent américain IFF n’ont pas répondu mardi aux demandes de commentaires. DSM-Firmenich DSFIR.AS , issue de la fusion en 2023 entre le fabricant néerlandais de produits chimiques de spécialité DSM et Firmenich, n’a pas non plus répondu.

Les autorités de la concurrence suisses et britanniques ont déclaré en 2023 qu’elles enquêtaient sur ces trois entreprises, et la Commission européenne a indiqué qu’elle examinait une « éventuelle collusion » liée à la fourniture de parfums et de leurs ingrédients, sans toutefois nommer de cibles.

RAPPORT RETIRÉ EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE SECRETS NON EXPURGÉS

En Inde, les détails des affaires de fixation des prix ne sont pas rendus publics pendant le déroulement des enquêtes.

Dans l’affaire relative à l’entente sur les prix, les équipes de la CCI ont rédigé un rapport d’enquête présentant leurs conclusions et l’ont transmis aux entreprises en février, comme l’indique un document interne de l’autorité de régulation daté du 22 juillet.

Mais ce rapport a été retiré en juillet après que Givaudan et IFF se sont plaints que leurs secrets commerciaux n’avaient pas été correctement expurgés, selon le document de la CCI.

Le rapport devra désormais être réécrit par la CCI, les informations confidentielles devant être correctement expurgées, ce qui risque de ralentir cette affaire qui dure depuis deux ans.

« D’un point de vue systémique, cela constituera une source de préoccupation pour la CCI », a déclaré Gautam Shahi, avocat indien spécialisé en droit de la concurrence chez Dua Associates.

« La perte de données commerciales sensibles pertinentes pourrait nuire à la concurrence sur le marché. »

Le marché indien des arômes et des parfums devrait atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2033, contre 2,5 milliards de dollars en 2024, selon Grand View Research.