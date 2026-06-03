EXCLUSIF-L'Inde devrait commander pour €1,8 md de drones - fédération

par Aftab Ahmed et Saurabh Sharma

L'Inde devrait commander cette année pour plus de 200 milliards de roupies (1,8 milliard d'euros) de drones militaires auprès d'entreprises nationales, ce qui constituerait son plus grosse commande en la matière, a déclaré à Reuters la fédération du secteur.

Cette dernière explique cette volonté du gouvernement indien par la multiplication de conflits mondiaux et régionaux.

Les projets de New Delhi en sont à des stades avancés et les livraisons devraient s'étaler sur 18 à 24 mois, a déclaré Smit Shah, président de la fédération des drones, qui regroupe plus de 550 entreprises et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement.

"Durant la prochaine phase, les achats de drones tactiques en Inde pourraient dépasser 200 milliards de roupies (1,70 milliard d'euros)", a-t-il ajouté.

Smit Shah a indiqué que ces nouvelles commandes pourraient suivre une procédure d'achat accélérée destinée à répondre à des besoins opérationnels urgents, les livraisons devant probablement avoir lieu dans les 24 mois.

Le ministère de la Défense indien n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires concernant cette commande potentielle.

New Delhi a dernièrement commencé à recourir à des procédures d'approvisionnement d'urgence et à des procédures accélérées afin de permettre une acquisition plus rapide de drones, en particulier après que des affrontements avec le Pakistan ont mis en évidence des lacunes dans les capacités de surveillance et de frappe, a rapporté Reuters.

Le gouvernement a également élargi des programmes tels que "Innovations for Defence Excellence" (iDEX) afin de financer des prototypes, de permettre aux petites entreprises de remporter des commandes initiales et de les aider à augmenter leur production plus rapidement.

L'Inde compte plus de 600 entreprises fabriquant des drones et des composants, dont plus de 100 se concentrent sur les applications de défense, avec des grands acteurs comme Adani, Larsen & Toubro et Tata Advanced Systems, ainsi que des start-ups comme ideaForge, Newspace Research et Asteria Aerospace.

(Par Aftab Ahmed et Saurabh Sharma ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)