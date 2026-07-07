EXCLUSIF-L'Inde constate que les boutiques de l'aéroport de Mumbai appartenant à Adani vendaient des sachets de nicotine en violation de la loi

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* L'Inde considère les sachets de nicotine comme un nouveau risque pour la santé publique

* L'aéroport Adani fait l'objet d'une enquête menée par les autorités indiennes chargées de la lutte contre les stupéfiants et des douanes

* Le groupe estime que la législation sur les médicaments et les cosmétiques ne devrait pas s'appliquer à ce type de ventes

* Adani a formé un recours judiciaire contre ces contrôles

par Aditya Kalra

Une enquête indienne a révélé que les boutiques hors taxes de l’aéroport international de Mumbai, gérées par le groupe du milliardaire Gautam Adani, avaient enfreint la loi en vendant des sachets de nicotine, que le gouvernement considère comme un danger pour la santé publique, selon des documents issus de l’enquête.

Adani nie toute infraction et demande aux juges de déclarer que la loi sur les médicaments et les cosmétiques ne s’applique pas aux boutiques hors taxes ni aux sachets de nicotine, selon des documents judiciaires consultés par Reuters. Les avocats affirment que cette affaire pourrait créer un précédent quant à la manière dont l’Inde réglemente les ventes dans ces points de vente, et qu’une victoire du gouvernement pourrait bloquer la vente de l’un des produits à base de nicotine connaissant la plus forte croissance au monde dans les aéroports indiens.

L’Inde a interdit les cigarettes électroniques et a autorisé certains substituts nicotiniques, tels que les patchs et les chewing-gums, à l’issue d’une procédure d’enregistrement prévue par la loi sur les médicaments et les cosmétiques. Les sachets de nicotine restent illégaux et non autorisés.

Le tabac tue 1,35 million de personnes chaque année en Inde et une étude gouvernementale publiée en juin a qualifié les sachets de nicotine de « nouveau problème de santé publique largement non réglementé », avec des ventes et une consommation illégales généralisées chez les personnes âgées de 18 à 40 ans.

Après avoir reçu des plaintes de l’association anti-nicotine « Mothers Against Vaping », le service indien chargé des médicaments a inspecté en mars les boutiques hors taxes de l’aéroport international de Mumbai et a constaté que des sachets de nicotine importés étaient vendus dans la zone des départs sans les autorisations nécessaires, comme le montrent des documents gouvernementaux.

« Les sachets de nicotine relèvent également de la définition d’un médicament… un certificat d’enregistrement valide et une licence d’importation sont obligatoires », a écrit un contrôleur adjoint des médicaments dans une lettre datée du 2 avril adressée aux autorités douanières de l’aéroport, à laquelle il a joint un « rapport d’enquête ».

Mumbai Travel Retail, une coentreprise dirigée par Adani en partenariat avec la société Flemingo de Dubaï, a été invitée à cesser la vente de sachets de nicotine et à obtenir les autorisations nécessaires, comme le montrent des courriers officiels.

Adani a refusé de commenter. Flemingo ainsi que les autorités sanitaires et douanières indiennes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La vente d’un médicament sans licence est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans et d’une amende d’au moins 100 000 roupies (1.049 $), ou trois fois la valeur des médicaments confisqués, le montant le plus élevé étant retenu.

Reuters est le premier à révéler les détails de l’enquête sur les ventes d’Adani et de son recours devant les tribunaux de Mumbai.

PEUT-ON VENDRE DES ARMES À L'AÉROPORT?

La société d’Adani a déclaré aux autorités que les boutiques situées dans la zone des départs internationaux exerçaient leurs activités « au-delà des frontières douanières de l’Inde » et échappaient ainsi au champ d’application de la réglementation nationale, comme le montre son mémoire non public déposé devant la Haute Cour.

« Si un meurtre se produisait dans le magasin, la police indienne n’aurait-elle pas le pouvoir de procéder à une arrestation? Elle l’aurait… Peut-elle vendre des armes à feu ou des munitions? Non », a déclaré Murali Neelakantan, ancien directeur juridique des laboratoires pharmaceutiques indiens Cipla et Glenmark Pharmaceuticals.

Le 24 juin, les juges de la Haute Cour de Mumbai ont déclaré qu’aucune « mesure coercitive » ne devait être prise à l’encontre des stocks existants de sachets dans les boutiques hors taxes de Mumbai, et ont fixé l’audience au 14 juillet.

LES SACHETS: UNE « INNOVATION RÉCENTE »

Adani exploite huit aéroports en Inde et vise une expansion de 11 milliards de dollars qui inclut un pari sur l’offre hors taxes. À l’aéroport international de Mumbai, le groupe exploite plus de 30 boutiques hors taxes.

Devant le tribunal, Adani a déclaré que les sachets de nicotine « ne sont pas une drogue » et constituent une « innovation récente » qui n’avait pas été anticipée par les lois existantes en matière de lutte contre le tabagisme, comme le montrent les documents.

Depuis août, la société d’Adani a importé des sachets de nicotine Zyn de la marque « PM.N » de Philip Morris , disponibles en plusieurs saveurs et d’une valeur de plus de 29.000 dollars, ainsi que la marque White Fox de la société suédoise Smokeless Solutions, d’une valeur de 7.700 dollars, selon les registres douaniers. Les entreprises n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.

Philip Morris indique que les ventes de Zyn aux États-Unis en 2025 ont doublé par rapport à 2023. L’étude réalisée en juin par le gouvernement indien a révélé que les produits Zyn et White Fox étaient vendus illégalement par des commerçants indiens.

Par ailleurs, Flemingo Dutyfree a indiqué à la Haute Cour qu’elle exploitait des boutiques dans des ports maritimes internationaux – notamment à Mumbai – et craignait des mesures similaires, car elle était « en train de s’approvisionner » en sachets de nicotine, comme le montrent les documents.

L'obligation d'obtenir des licences pour les sachets de nicotine contraindra les fournisseurs à les retirer du marché, ce qui rendra « le secteur du duty-free en Inde peu attractif pour les passagers », a-t-elle déclaré.