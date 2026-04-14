EXCLUSIF-Kirby, directeur général de United, a évoqué la possibilité d'un rapprochement avec American lors de la rencontre avec Trump

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Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a évoqué la possibilité d'une fusion avec American Airlines lors d'une rencontre avec le président américain Donald Trump fin février, ont déclaré deux sources à Reuters.

United a refusé de commenter. La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les commentaires de M. Kirby sont intervenus à la fin d'une réunion prévue à la Maison Blanche sur l'avenir de l'aéroport de Dulles, ont ajouté les sources.