EXCLUSIF-Ford va rapatrier aux USA la production de certains modèles Lincoln fabriqués en Chine

par Nora Eckert

Ford Motor F.N prévoit à compter de 2030 de déplacer aux Etats-Unis la production de certains modèles de sa marque Lincoln actuellement fabriqués en Chine, a déclaré mercredi à Reuters le directeur général du constructeur automobile américain.

Jim Farley a décrit cette décision comme difficile mais nécessaire pour renforcer la base manufacturière automobile américaine.

Des droits de douane élevés, imposés par l'administration du président américain Donald Trump, sont perçus sur les véhicules importés aux Etats-Unis en provenance de Chine.

Le modèle Lincoln Nautilus, principal véhicule acheminé par Ford depuis la Chine, fait l'objet de taxes douanières américaines de 52,5%, a confirmé le groupe automobile.

"Nous avons pris cette décision dès que la politique (de droits de douane) de l'administration (américaine) a été instaurée", a déclaré Jim Farley lors d'une interview conjointe avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

"Nous savions exactement ce qu'ils voulaient faire, et nous savions exactement ce que cela signifiait pour Ford", a-t-il ajouté.

Les véhicules de la marque Lincoln qui seront fabriqués aux Etats-Unis seront destinés au marché intérieur dans le cadre d'efforts importants pour accroître la production locale, a dit le directeur général de Ford, sans indiquer où la production serait basée.

Howard Lutnick a souligné que "Ford a un avantage. La production domestique a un avantage".

En plus des droits de douane décidés par Washington, les constructeurs automobiles font face à des restrictions sur les véhicules connectés; une loi interdit aux Etats-Unis la présence de certaines technologies et équipements chinois dans les véhicules américains.

Jim Farley a aussi évoqué cette réglementation pour expliquer la décision de Ford, tout en citant les droits de douane comme le facteur principal.

Quelque 34.000 véhicules Lincoln Nautilus ont été vendus aux Etats-Unis l'an dernier.

Ford a dit vouloir s'appuyer sur sa base actuelle de production aux Etats-Unis, alors que Lincoln assemble les modèles Navigator dans une usine de Louisville au Kentucky et les modèles Aviator dans son usine d'assemblage de Chicago.

(Nora Eckert; version française Jean Terzian)