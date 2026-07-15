EXCLUSIF-CoreWeave, une entreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud, s'inspire des stratégies de Wall Street pour se couvrir contre le risque lié au prix des puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CoreWeave n'a conclu aucun contrat de couverture et les discussions en sont encore à un stade précoce, a indiqué la source

* Des contrats à long terme conclus avec Micron et Sandisk garantissent des prix planchers pour les DRAM et les puces de stockage

* SK Hynix et Micron prévoient que leurs nouvelles capacités de production atteindront leur plein régime début 2028

par Max A. Cherney

La société de cloud computing spécialisée dans l’IA CoreWeave CRWV.O étudie le recours à des produits dérivés financiers comme couverture potentielle contre une future baisse des prix des puces de mémoire et de stockage, selon une source proche du dossier. Cette initiative inhabituelle souligne à quel point l’essor de l’IA a étroitement lié les fournisseurs de cloud au marché volatil des puces. Afin de s’assurer un approvisionnement face à une demande en forte hausse, due à l’essor de la construction d’infrastructures d’IA, des opérateurs cloud, dont CoreWeave, ont signé des accords à long terme avec des fabricants de mémoire et de stockage tels que Micron MU.O et SanDisk

SNDK.O . Bon nombre de ces accords garantissent aux fournisseurs un prix plancher pour la mémoire vive dynamique (DRAM) et les puces de stockage.

Mais cet accord est à double tranchant: s’il protège les fabricants de puces contre un ralentissement du marché, il expose les entreprises de cloud computing comme CoreWeave à un risque si les prix baissent et qu’elles se retrouvent contraintes de payer bien au-dessus du cours du marché.

En conséquence, les dirigeants de CoreWeave ont engagé des discussions sur les moyens de se couvrir contre une baisse des prix des puces mémoire qui se produirait si les prix venaient à chuter à l’avenir, a indiqué la source. Ces discussions en sont encore à leurs débuts et l’entreprise n’a pour l’instant mis en place aucune mesure de couverture, a précisé la source. Parmi les possibilités envisagées figurent les options de vente — des contrats qui confèrent à leur détenteur le droit, mais non l’obligation, de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future — ainsi que d’autres instruments dérivés potentiels.

Les prix de la mémoire et du stockage flash ont grimpé en flèche ces derniers mois. Historiquement, le secteur de la mémoire est cyclique et les prix élevés baissent souvent lorsque de nouvelles capacités de production sont mises en service. Des fabricants de mémoires tels que SK Hynix et Micron ont indiqué qu’ils prévoyaient une mise en service complète de ces nouvelles capacités de production début 2028 . D’autres secteurs, tels que l’énergie et le transport aérien, ont eu recours à des stratégies de couverture afin de s’assurer que la hausse ou la baisse des cours du pétrole n’ait pas d’impact disproportionné sur leur activité. Les compagnies aériennes américaines ont déjà essuyé des pertes par le passé à la suite de telles opérations de couverture. De nombreuses entreprises se couvrent également contre les risques de change.