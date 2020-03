Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Amazon cesse de livrer les biens non-essentiels en France, en Italie Reuters • 21/03/2020 à 21:13









par Krystal Hu 21 mars (Reuters) - Amazon AMZN.O va cesser de livrer les produits non-essentiels aux consommateurs en France et en Italie, d'après une annonce faite samedi par le groupe en chinois sur le réseau social WeChat. Le numéro un mondial de la distribution en ligne franchit ainsi une étape supplémentaire pour préserver ses ressources dans les régions durement touchées par le coronavirus. Un porte-parole d'Amazon a expliqué que le groupe avait notamment pris cette décision en raison du bond des commandes et de l'obligation de respecter les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie. Amazon considère notamment comme essentiels les produits de puériculture, ceux destinés à la santé, à l'hygiène ou encore les produits de base pour la maison, l'épicerie et la nourriture pour animaux. La France comme l'Italie ont imposé des mesures de confinement pour tenter de contenir la propagation du virus. Amazon va cesser avec effet immédiat de prendre les commandes "de ses clients pour les produits non-essentiels sur ses sites italien (Amazon.it) et français (Amazon.fr) afin que ses salariés puissent donner la priorité à la préparation et à la livraison des commandes dont les consommateurs ont le plus besoin", explique Amazon dans un communiqué traduit du chinois. Plusieurs centaines de salariés du géant américain ont fait grève la semaine dernière en France où le gouvernement a imposé la fermeture de la plupart des commerces non-essentiels mais exempté le commerce en ligne. Les salariés ont dénoncé des conditions de travail qui ne leur permettent pas de respecter les consignes de sécurité d'usage, et estiment se mettre en danger pour une activité qui n'est pas essentielle à la vie de la nation. (Version française Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.85%