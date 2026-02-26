 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Excelerate Energy en baisse après avoir prévu une augmentation de ses dépenses annuelles en capital
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de la société de GNL Excelerate Energy EE.N chutent de plus de 11 % à 38,09 $ avant le marché

** La société a prévu mercredi que le capital de croissance engagé pour 2026 se situerait entre 370 et 400 millions de dollars

** Les analystes de Capital One Securities (COS) déclarent que les dépenses d'investissement ont été plus élevées que prévu, principalement en raison de coûts plus élevés pour la mise en place de l'infrastructure irakienne

** Selon LSEG, les analystes s'attendaient à des dépenses totales de 373,01 millions de dollars en 2026

** "Compte tenu de la forte hausse des actions, nous ne serions pas surpris de voir des prises de bénéfices" - COS

** EE a augmenté de ~53% jusqu'à présent en 2026

Valeurs associées

EXCELERATE ENR RG-A
40,495 USD NYSE -5,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank