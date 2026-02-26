Excelerate Energy en baisse après avoir prévu une augmentation de ses dépenses annuelles en capital

26 février - ** Les actions de la société de GNL Excelerate Energy EE.N chutent de plus de 11 % à 38,09 $ avant le marché

** La société a prévu mercredi que le capital de croissance engagé pour 2026 se situerait entre 370 et 400 millions de dollars

** Les analystes de Capital One Securities (COS) déclarent que les dépenses d'investissement ont été plus élevées que prévu, principalement en raison de coûts plus élevés pour la mise en place de l'infrastructure irakienne

** Selon LSEG, les analystes s'attendaient à des dépenses totales de 373,01 millions de dollars en 2026

** "Compte tenu de la forte hausse des actions, nous ne serions pas surpris de voir des prises de bénéfices" - COS

** EE a augmenté de ~53% jusqu'à présent en 2026